KIA 타자 일순! '5득점' 빅이닝 이끈 불방망이…'대타+대주자' 승부수까지 딱딱 맞았다 [수원현장]

KIA 변우혁이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회말 1사 1루 KIA 박재현이 병살타를 치고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 2회말 2사 만루 KIA 카스트로가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 7회초 한이닝에만 타자일순 5득점 빅이닝을 연출했다.

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KIA는 21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈전에서 한준수로 시작, 한준수로 끝나는 10명의 타자들이 등장하며 5득점을 올렸다.

KT 벤치는 이상동과 손동현, 두 필승조를 투입했지만 달아오른 KIA 방망이를 막지 못했다. KIA로선 힐리어드의 홈런으로 시작해 힐리어드의 끝내기 안타로 끝난 전날 9회말 5점차 대역전패를 조금이나마 설욕한 모양새다.

KIA가 2-5로 뒤진 가운데, 선두타자 한준수가 안타를 쳤다. 다음타자 변우혁도 안타, 순식간에 무사 1,3루가 됐다.

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여기서 이범호 KIA 감독은 이날 홈런도 있고, 타격감이 좋은 변우혁 대신 대주자 김민규를 투입하며 7회초 찬스에 승부수를 던졌다.

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KT는 곧바로 손동현을 투입했지만, 대타 김규성이 중견수 희생플라이로 1점을 만회했다. 발빠른 김민규는 3루까지 태그업에 성공했다.

다음타자 김호령도 무난한 중견수 뜬공, 2연속 희생플라이가 되면서 4-5 1점차 추격이 이뤄졌다.

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2사였지만 그대로 이닝이 쉽게 끝나지 않았다. 박재현-김도영의 연속 안타에 이어 나성범의 볼넷으로 2사 만루가 됐다.

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여기서 카스트로의 2루쪽 느린 땅볼 타구가 2루수 류현인의 옆을 꿰뚫는 2타점 적시타가 됐다. 이어 다음타자 김선빈 역시 2루수 옆을 뚫는 우전 1타점 적시타를 치며 1점을 더 추가했다. 순식간에 스코어보드는 7-5로 바뀌었다.

그리고 타석에는 7회초 이닝을 시작했던 타자 한준수. 다만 한준수는 전날 힐러어드와 달리 삼진아웃되며 이닝을 마무리케 했다.

이날 경기는 오후 4시10분부로 1만8700장의 티켓이 매진됐다. KT 홈경기 14번째 매진이며, 이번 주말 3연전 연속 매진이다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com