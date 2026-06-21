'원조 홈런공장 영업 재개' 이틀간 6홈런 폭주 SSG, 연패 끊고 2연승[창원 리뷰]

기예르모 에레디아. 사진=SSG 랜더스

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]5연패 이후 2연승. SSG 랜더스가 주말 3연전을 위닝시리즈로 마쳤다.

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SSG는 21일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 시즌 8차전 맞대결에서 7대3으로 승리했다. 5연패 이후 2연승을 달린 SSG는 6월 5~7일 인천 KT전 이후 2주만에 위닝시리즈를 추가했다. 또 올 시즌 NC와의 상대 전적에서 4승1무3패로 다시 리드를 잡았다. 반면 NC는 연승이 중단된 후 2연패에 빠졌다.

SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-김재환(지명타자)-에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-고명준(3루수)-최지훈(중견수)-김성욱(우익수)-조형우(포수) 선발투수 최민준

NC 선발 라인업=김주원(유격수)-권희동(좌익수)-박민우(2루수)-이우성(지명타자)-박건우(우익수)-데이비슨(1루수)-천재환(중견수)-김형준(포수)-서호철(3루수) 선발투수 김태경

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양팀은 팽팽한 접전을 펼쳤다. NC가 2회말 홈런으로 먼저 점수를 뽑았다. 이닝 선두타자 이우성이 중견수 방면 안타를 치고 물꼬를 텄고, 다음 타자 박건우의 홈런이 터졌다. 박건우는 SSG 선발 투수 최민준의 초구 커브를 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘어가는 선제 투런 홈런으로 연결시켰다. NC의 2-0 리드.

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NC는 2회에 이어진 2사 2,3루 찬스에서는 추가점을 내지 못했다. 서호철과 김주원이 연속 뜬공으로 물러났다.

SSG가 3회초 추격에 나섰다. 정준재와 박성한이 연속 볼넷으로 걸어나갔고, 상대 폭투로 득점권에 나란히 진루했다. 무사 2,3루에서 김재환도 볼넷으로 1루를 채우면서 만루 빅찬스가 만들어졌다.

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기예르모 에레디아가 초구에 등을 강타당하면서 밀어내기 사구가 나왔고, SSG가 1점 차 추격에 나섰다.

정준재. 사진=SSG 랜더스

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그러나 이어진 무사 만루에서 전의산과 고명준이 연속 삼진으로 돌아섰고, 최지훈까지 낫아웃 삼진으로 허망하게 물러나면서 역전 찬스가 무산되고 말았다.

SSG는 4회초에도 신영우가 흔들리며 볼넷 2개로 무사 1,2루 기회를 마련했으나 주루 실수 등이 나오면서 점수로 연결되지 못했다.

NC도 달아나지 못하는 상황에서 SSG가 홈런으로 동점을 만들었다. 5회초 1아웃 주자 없는 상황에서 전의산이 임지민의 155km 직구를 통타해 가운데 담장을 넘겼다. 비거리 130m 대형 솔로 홈런이었다. SSG가 5회에 2-2 동점을 만드는데 성공했다.

5회말 1사 1,2루 찬스에서 무득점에 그쳤던 NC는 6회말 마침내 달아나는 점수를 뽑았다. 선두타자 맷 데이비슨이 몸에 맞는 볼로 출루했고, 천재환이 희생 번트로 대주자 최정원을 2루에 보냈다. 1사 2루에서 김형준이 우익수 앞에 떨어지는 적시타를 기록하면서 2루주자가 홈을 밟았다. NC가 3-2로 다시 앞서기 시작했다.

SSG 박성한. 스포츠조선DB

하지만 SSG가 다시 홈런으로 경기를 뒤집었다. 7회초 NC 류진욱을 상대로 에레디아의 홈런이 터졌다. 박성한이 볼넷으로 걸어나가고, 김재환의 안타로 무사 1,3루. 에레디아는 류진욱을 상대로 2B1S에서 149km 직구를 통타해 가운데 담장을 훌쩍 넘기는 역전 스리런포를 날렸다. SSG가 단숨이 5-3으로 스코어를 뒤집었다.

SSG는 8회초 추가점도 냈다. 선두타자 김성욱의 볼넷 출루에 상대 보크로 주자 2루. 조형우가 희생번트로 김성욱을 3루에 보내면서 1사 3루. 정준재가 우익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타로 김성욱을 불렀다.

이어 박성한도 우익수 방면 적시타를 터뜨렸다. 1루주자 정준재가 3루를 돌아 과감하게 홈까지 파고들었는데, 포수 김형준의 태그를 절묘하게 피하는 센스있는 홈태그에 성공했다. 8회에 2점을 더 낸 SSG는 7-3으로 달아났다.

마지막 9회말에는 4점차 상황에서 최근 등판이 없었던 마무리 조병현이 등판했다. 조병현이 추가 실점 없이 경기를 마무리지으면서 SSG의 승리가 확정됐다.

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com