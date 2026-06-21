'쾅!쾅!쾅!쾅! 누가 소총부대래...' LG 트윈스 KBO리그 최초 대기록 작성, 1회에만 홈런 4방! 시리즈 스윕승까지[잠실현장]

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회 홈런 4방을 터트린 LG 송찬의, 오스틴, 박동원, 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] LG 트윈스가 1회에만 4홈런을 터트리며 KBO리그 신기록을 작성했다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. LG는 0-1로 뒤진 1회말 4홈런을 터트리며 단숨에 역전에 성공했다. 1회에만 홈런 4방이 나온 것은 KBO리그 역대 처음이다. KBO리그 최대 크기를 자랑하는 잠실에서 1회 4홈런도 처음이다.

1이닝 최다 홈런은 5개였다. 2000년 4월 5일 현대가 대전에서 한화를 상대로 달성했다. 1회 최다 홈런은 3개(20차례, 최근 25년 7월 23일 두산-잠실 한화전, 케이브 양의지 박준순)였다. 처음으로 1회 4홈런이 터졌다.

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LG는 두산 선발 잭로그를 공략했다. 1회말 선두타자 송찬의, 3번 오스틴, 5번 박동원, 6번 문정빈의 솔로포가 터졌다. 1회말 LG 선두타자 송찬의는 잭로그의 145km 빠른볼을 잡아당겨 담장을 넘겼다. 잠실구장 가장 깊은 중앙 펜스를 넘기는 비거리 130m 홈런. 시즌 8호.

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다음 타자 박해민 좌익수 플라이, 1사 후 3번타자 오스틴이 다시 솔로포를 터트렸다. 오스틴은 잭로그의 126km 슬라이더를 받아쳐 담장을 남겼다. 비거리 132m.시즌 21호 솔로포. 오스틴은 이 홈런으로 KIA 김도영(20개)을 제치고 올 시즌 홈런 부문 단독 선두에 올렸다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 송찬의. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 시즌 21호. 홈런을 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

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문보경 내야땅볼 아웃으로 2사 후 5번타자 박동원이 또다시 담장을 넘겼다. 박동원은 139km 슬라이더를 잡아당겨 좌중간 펜스를 넘겼다. 비거리 135m 대형홈런. 연속 홈런을 허용한 두산 선발 잭로그는 고개를 떨궜다. 로진을 여러 번 만지며 투구를 이어갔지만, 여기서 끝이 아니었다. 다음 6번타자 문정빈에게 박동원이 날아갔던 곳으로 똑같이 솔로포를 허용했다.

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두산 선발 잭로그는 문성주를 투수 앞 땅볼로 아웃 처리하고 긴 이닝을 마칠 수 있었다. 잭로그는 1회에만 4실점(4홈런)을 허용했다. 총 투구 수 25개. 2회에는 박신지에게 마운드를 넘겼다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 박동원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회에만 홈런 4개를 허용한 두산 선발 잭로그. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 두산 잭로그 상대 솔로홈런을 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/

LG 문정빈은 5회에도 점수 차를 벌리는 투런홈런을 날렸다. 시즌 4호, 5호 홈런을 날린 문정빈은 두산전 3타수 2안타 2홈런 3타점으로 맹활약했다. 1루수로 선발 출전한 문정빈은 1루에서도 안정적인 수비를 펼치며 LG가 필요로 하는 차세대 거포 1루수로 성장하는 모습을 보여주고 있다.

한때는 소총부대로 불렸던 LG가 거포군단으로 변신했다. 가장 큰 잠실구장을 홈으로 쓰고 있는 LG에게는 쉽지 않은 일이다. LG는 팀 홈런도 63개로 리그 공동 4위를 기록 중이다. 같은 잠실구장을 쓰고 있는 두산은 홈런 52개로 8위.

디펜딩 챔피언에게 쉬어갈 타순이 안보인다. 리그 단독 1위를 질주하고 있는 LG에게 잠실구장이 좁게 느껴질 정도다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 4홈런을 터트린 송찬의, 오스틴, 박동원, 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.21/