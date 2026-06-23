"조금 부담돼요" 730일 만의 유격수 복귀 '영웅' 우려가 현실로… 첫 타구 실책→2실점 빌미, 첫 타석 클린히트 명암

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 유격수 김영웅이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]"조금 부담돼요. 자신이 없는 건 아닌데 생소해서…"

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그 생소함이 문제를 만들었다.

김영웅은 23일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스전에 콜업돼 곧바로 7번 유격수로 선발 출전했다. 2024년 6월 23일 대구 두산전(DH2차전) 이후 730일만의 유격수 선발출전.

김영웅은 경기 전 "조금 부담된다"며 생소함을 경계했다. 그러면서 "첫 타구가 중요하다"고도 했다. 포스트시즌 처럼 첫 타구를 잘 처리하면 긴장이 풀릴 거란 전망.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 유격수 김영웅이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

하필 압박감이 큰 상황 속 '첫 타구'가 왔다. 삼성 라이온즈 내야수 김영웅(23)이 복귀 첫 날 첫 타구에 실책을 범했다.

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0-0이던 1회말 무사 1,2루 오스틴 타석. 2구째 바깥쪽 낮은 직구를 당긴 공이 유격수 쪽으로 큰 바운드가 됐다. 병살을 시도하려는 김영웅이 빠른 2루 송구를 의식해 살짝 급했다. 아래로 내린 글러브를 맞고 떨어졌다. 급히 다시 잡아 늦은 2루 대신 3루에 던졌지만, 3루수 전병우는 3루에서 떨어져 있었다. 주자 올 세이프.

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2사 3루가 될 수 있었던 상황이 무사 만루가 됐고, 문보경의 2타점 선제 적시타가 터졌다. 그나마 다행히 최원태는 후속 오지환을 외야 뜬공 처리한 뒤 1사 1,3루에서 송찬의에게 유격수 땅볼을 유도했다. 두번째 타구. 김영웅은 이번에는 차분하게 포구를 끝까지 한 뒤 2루에 사이드 토스해 병살타를 완성했다. 추가 실점 없이 이닝 종료.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 1회 수비를 마친 삼성 유격수 김영웅. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.23/

삼성 박진만 감독은 "원래 유격수 출신이고, 과거(2년 전) (이)재현이가 시즌 초 한달 이상 빠졌을 때 그 자리를 잘 메워줬기 때문에 수비적인 문제는 크게 없을 거라 생각한다"고 낙관했다.

하지만 김영웅은 "그때는 시즌 전 쭉 준비를 했고, 지금은 너무 단기간에 준비했다"며 생소함을 경계했다.

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그 생소함이 긴장감과 어우러져 사달을 냈다. 결과는 아쉬웠지만 정신이 번쩍 들게 해준 신고식이자 예방주사 쯤 됐다.

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첫 수비는 살짝 아쉬웠지만 첫 타석은 기분 좋게 출발했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 1,2루 삼성 김영웅이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

0-2로 뒤진 3회초 선두타자로 83일 만에 1군 타석에 선 김영웅은 LG 선발 장현식과 먼저 투스트라이크를 먹고도 끈질긴 풀카운트 승부를 벌인 끝에 145㎞ 직구를 강타해 깨끗한 중전안타를 뽑아냈다. LG 수비 잘하는 유격수 오지환이 시프트 최대치인 2루 바로 뒤까지 와서 대비하고 있었지만 잡을 수 없을 만큼 김영웅 다운 강한 타구였다. 만회 득점을 노렸지만, 후속타 불발로 홈을 밟지는 못했다.

극과극으로 갈린 공수 명암. 첫날 결과를 떠나 분명한 점 하나는 '영웅'의 복귀가 공수에 큰 에너지와 희망을 불어넣고 있다는 사실이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com