[롯데 관전평] '파울팁 포착' 매의 눈, 흐름 바꾼 챌린지 → 롯데 이제야 비로소 야구가 된다

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 비디오판독 하나가 중대한 흐름을 바꿨다. 롯데가 귀중한 아웃카운트 하나를 비디오판독으로 얻어내며 역전승의 발판을 마련했다.

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롯데는 23일 부산 사직구장에서 열린 NC와 경기에서 치열한 접전 끝에 3대2로 승리했다. 9회말 윤동희가 끝내기 안타를 터뜨렸는데 그 이전 8회초 비디오판독 신청이 결정적이었다.

롯데는 1-1로 맞선 8회초 무사 1루에서 커다란 위기에 빠졌다.

김원중이 풀카운트에서 김주원을 상대로 던진 공이 높이 벗어났다. 1루 주자 김한별이 도루 스타트를 끊었다. 볼넷이 선언되면서 동시에 롯데 포수 손성빈이 2루에 송구했다. 이 송구도 외야로 빗나갔다. 김한별이 3루까지 갔다. 순식간에 무사 1, 3루 위기.

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그런데 김원중이 이상을 감지했다. 김주원의 방망이에 공이 맞은게 아니냐는 신호를 보냈다. 이를 접수한 손성빈이 벤치에 비디오판독을 건의했다. 김태형 롯데 감독이 나와 비디오판독을 요청했다.

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파울팁이었다. 김주원은 볼넷에서 삼진으로 운명이 바뀌었다. 무사 1, 3루에서 1사 3루로 주자가 재배치됐다.

김원중은 이우성에게 좌익수 뜬공을 유도, 실점을 1점으로 최소화했다. 주자가 쌓인 상태였다면 빅이닝으로 연결될 위험이 컸다.

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1-2로 NC를 붙잡아둔 롯데는 8회말 곧바로 반격했다. 이번에는 김 감독의 용병술이 빛났다. 노진혁 대타 카드를 꺼냈다. 노진혁이 벼락 같은 솔로 홈런으로 동점을 만들었다.

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9회초 무사 1루에 최준용이 구원 등판, 실점 없이 이닝을 정리한 장면도 승운을 가져왔다.

9회말에는 롯데의 저력이 빛났다. 무사 1, 2루에서 전민재가 번트에 실패하고 삼진을 당하면서 열기가 식었다. 다음 타자에게 부담감이 가중되는 분위기. 여기서 무기력하게 후속타가 터지지 않아도 이상하지 않을 흐름이었다. 간판스타 윤동희가 중압감을 이겨냈다. 윤동희는 초구부터 자기 스윙을 과감하게 돌렸다. 깔끔하게 2-유간을 꿰뚫었다. 김동혁이 넉넉하게 홈으로 미끄러지며 경기가 끝났다.

6연승이다. 선발 박세웅이 7이닝을 1실점으로 틀어막았다. 김원중 박정민 최준용이 비교적 깔끔하게 계투했다. 롯데 타선도 NC 마운드에 고전하는 와중에 1점씩 악착같이 짜냈다. 롯데가 접전을 극복하며 꽉 짜여진 경기력을 보여주기 시작했다. 이제 7위 NC와 2경기, 6위 두산과 3경기, 5위 한화와는 4경기 차이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com