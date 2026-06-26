'상대 전적 7승2패라니!' 한화, 노시환 4G 연속 대포 → 타선 대폭발[인천 리뷰]

노시환. 사진=한화 이글스

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]왕옌청의 호투와 노시환의 홈런을 앞세운 한화 이글스가 연패 탈출에 성공했다.

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한화는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 9차전 맞대결에서 9대2로 승리했다. 이날 승리로 한화는 최근 2연패를 끊고 다시 5강 추격에 나섰다. 올 시즌 SSG와의 상대 전적에서도 7승2패로 크게 앞선다. 반면 SSG는 상승 흐름을 이어가지 못하고 최근 2연패에 빠졌다.

한화 선발 라인업=이진영(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-김태연(1루수)-심우준(유격수) 선발투수 왕옌청

SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-최정(지명타자)-에레디아(좌익수)-오태곤(1루수)-김성욱(우익수)-고명준(3루수)-최지훈(중견수)-조형우(포수) 선발투수 해치

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한화 왕옌청과 SSG 해치의 맞대결이 펼쳐진 가운데, 초반은 투수전 양상이었다. 양팀 투수들의 호투에 쉽게 점수가 나지 않았다.

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1회말 SSG가 박성한의 안타로 먼저 출루했지만 최정의 병살타로 흐름이 끊겼고, 3회까지 0-0의 균형이 이어졌다.

페라자. 사진=한화 이글스

그러던 4회초 한화가 먼저 찬스를 살렸다. 선두타자 페라자가 몸에 맞는 볼로 출루했고, 문현빈이 투수 맞고 2루수 방면으로 튀는 안타로 무사 1,3루 찬스를 마련했다. 강백호가 중견수 방면 희생플라이를 기록하면서 3루주자 페라자가 득점을 올렸다. 한화의 1-0 리드. 2사 후 허인서가 적시타를 추가하면서 2루주자 문현빈을 불러들였고 한화는 2-0으로 앞서기 시작했다.

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SSG는 4회말에도 오태곤의 병살타로 주자 출루 기회가 무산됐고, 한화 역시 5회초 1사 1루 기회가 무산됐다.

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SSG는 5회말 마침내 첫 득점이 나왔다. 선두타자 김성욱이 좌익수 방면으로 장타를 치고 2루까지 달렸는데, 좌익수의 송구 실책이 더해지면서 3루까지 파고들었다. 무사 3루 찬스에서 고명준의 우익수 희생플라이로 김성욱이 다시 홈까지 들어왔다. SSG가 1점 차 추격에 나섰다.

그러자 한화가 다시 달아났다. 6회초 선두타자 페라자가 2루타를 터뜨렸고, 문현빈이 희생번트에 실패했고 강백호도 헛스윙 삼진으로 물러났으나 2사 후 노시환의 홈런이 터졌다. 노시환은 해치와 풀카운트 승부에서 149km 직구를 받아쳐 중월 투런 홈런으로 연결시켰다. 개인 첫 4경기 연속 홈런이다. 이 홈런으로 한화가 4-1로 달아나는데 성공했다.

SSG는 6회말 2사 후 에레디아의 2루타와 상대 폭투로 주자 3루 기회를 마련했으나 오태곤이 유격수 땅볼로 잡히면서 점수 차를 좁히지 못했다. 7회말 SSG는 김성욱이 박상원을 상대로 솔로 홈런을 기록하면서 2점 차를 기록했다.

왕옌청. 사진=한화 이글스

그러나 한화가 8회초 쐐기 득점을 올렸다. 문승원을 상대로 추가 득점에 성공했다. 페라자의 볼넷, 문현빈의 안타로 무사 1,3루에서 강백호가 1타점 적시타를 기록했다. 노시환은 중견수 뜬공으로 물러났지만 허인서의 적시타때 중견수 최지훈의 2루 송구 실책이 더해지면서 2루주자 문현빈이 홈까지 들어왔고, 허인서도 2루에 안착했다.

이어 이도윤의 희생플라이로 1점을 더 얻은 한화는 7-2로 크게 달아났다. 여기에 김태연의 투런 홈런까지 터지면서 승리에 쐐기를 일찌감치 박았다.

한화는 선발 투수 왕옌청이 5⅔이닝 동안 6안타 5탈삼진 1볼넷 1실점으로 호투를 펼치면서 선발승을 거뒀다. 왕옌청은 6경기만에 시즌 6승(3패) 사냥에 성공했다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com