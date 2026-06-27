'한국야구는 처음이지?' ML 67홈런 베테랑의 데뷔전. 헛스윙 삼진

울산 웨일즈 최지만이 27일 울산 롯데전에 첫 출전을 했다. 7회말 대타로 나선 최지만이 박수로 환영하는 관중을 향해 인사하고 있다. ubc 유튜브 중계 캡쳐

울산 웨일즈 최지만이 27일 울산 롯데전에 첫 출전을 했다. 7회말 대타로 나선 최지만이 첫 타격을 했는데 파울이 됐다. ubc 유튜브 중계 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]'전직 메이저리거'로서 내년 KBO리그 신인 드래프트에 참가하는 최지만이 KBO리그 공식 경기에 첫 선을 보였다. 첫 타석은 아쉬운 헛스윙 삼진이었다.

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울산 웨일즈에 입단한 최지만은 27일 울산 문수구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 퓨처스리그 경기에 처음으로 울산 유니폼을 입고 출전했다.

지난 4월 울산에 입단한 최지만은 무릎 재활을 해왔고 지난 15일부터 팀 훈련에 참가하며 건강을 되찾았음을 알렸다.

울산 장원진 감독은 "무릎 상태를 면밀하게 확인하며 복귀 시점을 조율해 왔다. 당분간은 경기 상황에 따라 대타와 지명타자를 중심으로 기용할 계획이다. 풍부한 경험과 장타력을 바탕으로 팀 타선에 큰 힘이 되어줄 것"이라고 기대했다.

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당초 7월쯤에 경기 출전이 가능할 것으로 보였지만 홈경기인 27일 출전이 확정됐다. 다만 천천히 경기 출전을 시킬 예정이라 이날은 대타 출전이 예고됐었다.

울산 웨일즈 최지만이 27일 울산 롯데전에 첫 출전을 했다. 7회말 대타로 나선 최지만이 풀카운트에서 헛스윙 삼진을 당했다. ubc 유튜브 중계 캡쳐

울산 웨일즈 최지만이 27일 울산 롯데전에 첫 출전을 했다. 7회말 대타로 나선 최지만이 헛스윙 삼진을 당한 뒤 아쉬운 표정으로 더그아웃으로 들어가고 있다. ubc 유튜브 중계 캡쳐

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최지만의 출전 소식에 문수구장에도 관중들이 찾았다. 2706명의 관중을 기록, 개막전 이후 최다 관중이 왔다고.

최지만은 7회말에 나섰다. 1-1 동점인 7회말 1사 2루의 찬스에서 데뷔 타석에 들어섰다. 상대 투수는 최이준.

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초구가 몸쪽 낮게 빠지는 폭투가 됐고, 2구째는 역시 폭투. 1사 3루가 되며 외야플라이만 나와도 최지만이 타점을 올릴 수 있는 찬스가 됐다. 3구째 볼까지 기다렸던 최지만은 4구째를 쳤으나 파울이 됐다. 5구째를 지켜봤으나 스트라이크가 되며 풀카운트.

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6구째 떨어지는 변화구에 헛스윙 삼진을 당했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com