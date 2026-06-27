'터졌어요! 한화 핵타선이!' 노시환 구단 역사 다시 썼다, 상대 전적 8승2패 압도[인천 리뷰]

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스가 타선 대폭발을 앞세워 이틀 연속 완승을 챙겼다.

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한화는 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 시즌 10차전 맞대결에서 8대1로 승리했다. 이날 승리로 한화는 최근 2연승을 달리면서 주말 3연전 '위닝시리즈'를 확보했다. 또 올 시즌 SSG를 상대로 8승2패 압도적 우위를 점했다. 반면 SSG는 3연패에 빠지며 9위 탈출이 멀어보인다.

한화 선발 라인업=최인호(좌익수)-페라자(우익수)-문현빈(중견수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-김태연(1루수)-심우준(유격수) 선발투수 화이트

SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-김재환(지명타자)-에레디아(좌익수)-전의산(1루수)-최지훈(중견수)-김성욱(우익수)-고명준(3루수)-신범수(포수) 선발투수 타케다

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SSG 선발 투수 타케다 쇼타를 상대로 한화가 1회부터 가뿐히 점수를 뽑았다. 1회초 최인호와 요나단 페라자의 연속 타자 2루타로 쉽게 선취점을 냈고, 1아웃 주자 3루 상황에서 강백호의 2루수 방면 땅볼때 3루주자 페라자가 득점을 올려 2-0 리드를 잡았다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회초 1타점 2루타를 날린 페라자. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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SSG는 1~3회 연속 득점권 찬스를 전부 날렸다. 1회말 정준재와 김재환의 안타로 1사 1,3루 기회를 만들었으나 기예르모 에레디아와 전의산이 연속 헛스윙 삼진으로 돌아섰다. 2회말에도 1사 1,2루에서 신범수의 병살타로 흐름이 끊겼고, 3회말 역시 정준재 안타, 김재환의 볼넷으로 만든 1사 1,2루에서 에레디아와 전의산이 범타로 물러났다.

1회 이후 잠잠하던 한화는 5회초 대폭발했다. 선두타자 김태연의 2루타에 이어 심우준이 번트 안타를 기록하며 무사 1,3루 밥상을 차렸다. 최인호가 중견수 방면 희생플라이를 쳤고, 3루주자 김태연이 득점에 성공했다. 페라자가 다시 2루타를 기록하며 주자 2,3루. 문현빈이 주자 2명을 모두 불러들이는 2타점 적시타를 터뜨렸다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 5회 한화 강백호가 SSG 타케다를 상대로 투런 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 강백호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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여기서 끝이 아니었다. 강백호가 타케다를 완전히 무너뜨리는 우월 투런 홈런을 쏘아올렸다. 2S에서 141km 직구를 잡아당겨 오른쪽 담장을 넘겼다. 5회에만 5점을 추가한 한화는 7-0으로 크게 앞서나가기 시작했다.

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한화는 7회초 노시환의 쐐기 솔로포까지 터졌다. 노시환은 1아웃 주자 없는 상황에서 박시후를 상대로 좌월 솔로 홈런을 추가했다. 한화는 8-0으로 더 달아났다. 노시환은 5경기 연속 홈런을 쳤다. 프로 데뷔 이후 개인 최다이자, 이글스 프랜차이즈 역사상 최장 연속 경기 홈런 신기록이다.

무득점 침묵하던 SSG는 7회말 마침내 첫 점수를 올렸다. 선두타자 최지훈의 안타가 터졌으나 김성욱의 병살타로 찬물. 하지만 2사 주자 없는 상황에서 고명준의 솔로 홈런으로 간신히 영봉패를 면했다. 이후 신범수의 안타와 정준재의 실책으로 주자 2,3루 기회는 마련했으나 홍대인이 3루 땅볼로 잡혔다.

한화는 선발투수 화이트가 5⅔이닝 동안 5안타 7탈삼진 1볼넷 무실점 호투를 펼치고 물러난 후, 장유호와 황준서가 7,8회를 무실점으로 잘 막았다. 마지막 9회는 강재민이 무실점으로 마무리했다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com