오타니 울린 기억 생생한데…'친정' 온 기분이란 건 이런 것! 눈물까지 쏟았다

TORONTO, ON - JUNE 29: Bo Bichette #19 of the New York Mets speaks to the media on his return to Toronto before a game against the Toronto Blue Jays at Rogers Centre on June 29, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. Vaughn Ridley/Getty Images/AFP (Photo by Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

New York Mets third baseman Bo Bichette acknowledges the crowd as he is presented with a tribute video from his time on the Toronto Blue Jays prior to a baseball game between the Mets and the Blue Jays in Toronto, Monday, June 29, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 이종서 기자] "묘한 기분이네요."

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보 비셋(28·뉴욕 메츠)은 30일(이하 한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토에 위치한 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 경기에 3번타자 겸 3루수로 선발 출전했다.

이날 경기를 앞두고 비셋은 눈물을 한 차례 쏟았다.

보 비셋은 2016년 토론토에 지명돼 2019년 빅리그 무대를 밟았다. 지난해까지 111개의 홈런을 치는 등 토론토의 대표 타자로 이름을 날려왔다.

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지난 시즌 종료 후 FA로 메츠로 이적했고, 이날 처음으로 토론토 원정 경기를 치르게 됐다.

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지난해 토론토는 월드시리즈에서 LA 다저스에 가로막혀 우승이 불발됐다. 7차전까지 가는 접전을 펼쳤지만, 결국 마지막 순간 웃지 못했다. 비셋은 7차전에서 오타니 쇼헤이(다저스)를 상대로 스리런 홈런을 치며 강렬한 인상을 남기기도 했다. 무릎 부상에도 투혼을 발휘했던 만큼, 토론토 팬에게는 감동을 안기기에 충분했다.

익숙한 공간에서의 낯선 느낌. 미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴 등과 인터뷰를 하는 등 비셋은 눈물을 쏟았다. 비셋은 "팬들에게 어떤 걸 기대해야할 지 모르겠다. 나는 내가 할 수 있는 모든 걸 쏟아냈다"고 말했다.

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'절친' 블라디미르 게레로 주니어와의 추억도 비셋의 눈물샘을 자극했다. 비셋은 "게레로 주니어와 나는 모든 걸 함께 겪었다. 내가 가장 밑에 있을 때, 그리고 그가 가장 밑에 있을 때를 봤다. 어린 시절부터 동료였다"고 말했다.

New York Mets' Bo Bichette watches his infield out during the eighth inning of a baseball game against the Toronto Blue Jays in Toronto, Monday, June 29, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

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MLB닷컴은 '비셋과 게레로 주니어는 듀오로 정말 환상의 호흡을 자랑했다. 쇼맨십이 있는 선수 옆에는 진지한 사람이 필요하다. 둘은 그런 사이'라고 조명했다.

아울러 '싱글A 시절 비셋과 게레로의 아기같은 사진이 월드시리즈를 축하하는 사진과 나란히 걸릴 수도 있었겠지만, 동화같은 엔딩은 쓰여지지 않았다'고 둘의 우정을 이야기하기도 했다. 존 슈나이더 토론토 감독 역시 "항상 비셋과 게레로 주니어를 기억할 것"이라고 말하기도 했다. 토론토 구단도 전광판을 통해 비셋의 활약상 조명과 함께 인사를 전했다. 또한 공식 SNS에는 게레로 주니어와의 함께 있는 사진을 게시하기도 했다.

비셋이 첫 타석에 서자 토론토 팬들은 환호로 맞이했다. 게레로 주니어는 비셋을 향해 헬멧을 벗고 인사하라는 신호를 줬다. 비셋은 눈물을 글썽인 채 팬들에게 인사를 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com