'7번 유격수 맥스 먼시' 똑같네! 생일까지 같은 띠동갑 동명이인 마침내 ML서 만났다...역사상 3번째

2024년 8월 16일(한국시각) 트리플A 경기에서 만난 맥스 먼시들. 왼쪽이 12살이 많은 큰 먼시다. 사진=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]양 팀 라인업에 똑같은 이름의 선수가 똑같은 포지션과 똑같은 타순에 들어가 있다면 믿을 수 있겠는가.

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실제 그런 일이 일어났다. 미국 캘리포니아주 새크라멘토 서터헬스파크에서 30일(이하 한국시각) 열린 LA 다저스와 애슬레틱스의 3연전 첫 경기에서다.

양 팀의 맥스 먼시(Max Muncy)가 나란히 7번 3루수로 선발출전했다. MLB.com에 따르면 양대 리그가 확립된 1901년 이후 같은 이름의 두 선수가 같은 포지션과 같은 타순에 기용돼 맞대결한 것은 이번이 세 번째다.

2000년 6월 3일과 5일 마이애미 프로플레이어스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와 플로리다 말린스의 경기에 알렉스 곤잘레스(Alex Gonzalez)가 양 팀 라인업에 7번 유격수로 나란히 이름을 올린 적이 있다. 토론토의 곤잘레스는 1973년 미국 태생이고, 플로리다의 곤잘레스는 1977년 2월 베네수엘라 태생이다.

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이번에 만난 두 먼시는 12살 차이가 난다. 다저스 먼시(큰 먼시)는 1990년생, 애슬레틱스 먼시(작은 먼시)는 2002년생인데 공교롭게도 8월 25일로 생일도 같다.

LA 다저스 맥스 먼시. AFP연합뉴스

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작은 먼시는 8살이던 2010년 조부모로부터 큰 먼시의 존재를 들어 알기 시작했다고 한다. 그때부터 '띠동갑'의 큰 먼시를 TV 중계를 통해 유심히 지켜봤고, 야구에 입문한 뒤 언젠가는 같은 경기에서 뛰는 순간이 오기를 기다렸다고 한다.

큰 먼시는 2012년 드래프트 5라운드에서 당시 오클랜드 애슬레틱스의 지명을 받고 프로 생활을 시작했고, 작은 먼시는 2021년 드래프트 1라운드에서 오클랜드의 지명을 받고 입단해 작년 메이저리그에 데뷔했다. 입단 구단도 같은 것이다.

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작은 먼시는 지난 주 '애슬레틱스 캐스트'와 인터뷰에서 "그가 대학 선수였을 때, 할아버지 할머니가 우연히 이름을 보고선 '같은 이름의 야구선수가 있다'고 말씀하셨다"며 "그가 언제 드래프트됐고, 그가 언제 애슬레틱스에 있었는지 안다. 그리고 언제 애슬레틱스를 떠나 다저스로 갔는지도 정확히 안다. 조부모님 댁에 갈 때면 그의 거취에 변화가 생길 때마다 알려주셔서 그의 이력은 모두 알고 있다"고 말했다.

애슬레틱스 맥스 먼시. AP연합뉴스

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작은 먼시는 지난해 개막 로스터에 포함돼 큰 먼시를 그라운드에서 만날 기회가 올 것으로 기대했지만, 부상 때문에 무산된 적이 있다. 지난해 5월 14~16일 다저스타디움에 3연전이 있었지만, 그 직전 작은 먼시는 부상자 명단(IL)에 올라 출전할 수가 없었다.

그런데 두 선수는 마이너리그에서 맞대결한 적이 있다. 2024년 작은 먼시가 애슬레틱스 산하 트리플A 라스베이거스 소속으로 뛸 때 큰 먼시가 재활 경기를 하기 위해 다저스 트리플A 오클라호마시티로 이관돼 때마침 그라운드에서 만나게 된 것이다. 둘은 8월 14~19일까지 6연전 중 4경기에서 나란히 라인업에 이름을 올렸다.

첫 경기였던 14일 작은 먼시는 4안타를 쳤는데, 경기 후 인근 식당에서 마주치기도 했다고 한다. 작은 먼시는 "말씀이 많은 분이라고 생각했다. '만나서 반가워. 우리가 마침내 만났네, 너무 좋아. 넌 커리어를 멋지게 시작한 거야. 잘 하고 있어. 행운을 빈다'와 같은 얘기를 서로 주고받았다"고 당시를 떠올렸다.

이날 경기에서는 큰 먼시가 시즌 17호 홈런을 포함해 5타수 2안타 2타점을 올려 3타수 1안타에 머문 작은 먼시에 판정승을 거뒀다. 다저스가 9대3으로 승리했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com