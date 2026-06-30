1085일만의 11K → No.1 에이스 완전 부활! 1위팀 타선도 속수무책…'156㎞ 쾅쾅' 삼진 퍼레이드로 LG 얼렸다 [고척리포트]

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회 LG 박해민을 투구 앞 땅볼로 잡아내고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 6회 마운드를 내려오는 키움 선발 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[고척=스포츠조선 김영록 기자] 직구 최고 156㎞, 슬라이더는 146㎞.

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150㎞ 이상을 던지는 강속구 투수들이 늘어났다곤 하지만, 절정의 컨디션을 과시하는 안우진은 클래스가 달랐다. 명불허전 존재감을 뽐냈다.

키움 히어로즈 안우진은 30일 고척스카이돔에서 열린 LG 트윈스전에서 상대 타선을 꽁꽁 묶었다. 5⅓이닝을 던지는 동안 LG의 출루는 볼넷 2개, 몸에맞는볼 1개, 안타 1개, 실책 1개 등 단 5명에 불과했다. 실점없이 11개의 삼진을 잡아냈다.

실책에도 흔들림이 없었다. 1회말 2사 후 오스틴의 유격수 땅볼 때 키움 유격수 권혁빈의 원바운드 송구 실책이 나왔다. 하지만 안우진은 다음 타자 문정빈을 분노의 3구 삼진으로 돌려세웠다.

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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2회에는 오지환과 박동원을 상대로 삼진을 잡아내며 3자범퇴. 3회에는 선두타자 문성주에게 9구까지 가는 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 내줬지만, 신민재-송찬의-박해민을 잇따라 범타 처리했다.

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4회에도 1사 후 문정빈에게 안타를 허용했지만, 큰 위기 없이 이닝을 마쳤다. 5회 역시 문성주-신민재의 연속 삼진 포함 3자 범퇴였다.

6회에도 삼진 퍼레이드는 이어졌다. 송찬의-박해민을 연속 삼진으로 돌려세웠다. 하지만 오스틴의 왼팔에 맞는 사구가 나왔고, 다음타자 문정빈에게 볼넷을 허용했다.

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그러자 키움 벤치는 교체를 결정했다. 바뀐 투수 조영건이 오지환을 3구 삼진으로 돌려세우며 안우진의 무실점을 지켜냈다. 지난 24일 KIA 타이거즈전 5⅓이닝 6실점(5자책) 때와는 전혀 다른 투수를 보는 듯 했다. 부상 복귀 이후 최고의 피칭이었다.

30일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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안우진의 두자릿수 탈삼진은 개인 통산 13번째. 2023년 7월 27일 고척 한화 이글스전(8이닝 무실점 10K) 이후 1069일만의 두자릿수 탈삼진이다. 11개의 탈삼진을 잡은 건 같은해 7월 11일 고척 KT전 이후 1085일만으로, 통산 4번째다.

안우진의 역대 단일 경기 최다 탈삼진은 12개로, 2023년 4월 1일 고척 한화전, 4월 7일 창원 NC전에서 기록한 바 있다.

모처럼 지켜본 리그 넘버원 에이스의 말 그대로 상대를 찍어누르는 투구였다.

고척=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com