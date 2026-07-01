워터페스티벌의 계절! KT, 경기도와 함께 '봉공위즈데이' 개최

사진제공=KT 위즈

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[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 경기도와 함께

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은 오는 3일(금)부터 5일(일)까지 수원 KT위즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 홈 경기에서 '봉공위즈데이'를 개최한다.

작년에 이어 2년 연속 열리는 '봉공위즈데이'는 경기도와 함께 하는 브랜드데이로, 3일 간 '더 쿨해진 봉공이, 봉인 해제!'를 주제로 한 다채로운 이벤트가 열린다. 선수단은 이번 3연전에서 봉공이 컬래버레이션 유니폼을 착용할 예정이다.

경기 전에는 포토 부스와 캐릭터 굿즈샵 등이 운영된다. 경기도 캐릭터 봉공이와의 컬래버레이션 상품을 만나볼 수 있으며, 유니폼, 캐릭터 키링, 스마트 톡 등을 판매한다.

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경기 중 다양한 이벤트가 진행되며, 워터페스티벌 프리 이벤트(Pre-event)도 열린다. 1루 응원지정석에 워터캐논 및 인공강우기를 통해 물이 분사된다. 경기 종료 후에도 행사는 계속된다. 3일에는 드론 퍼포먼스, 4일에는 EDM 페스티벌, 5일에는 경기도 홍보대사인 가수 경서가 참여하는 미니콘서트가 진행된다.

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릴레이 시구 행사도 한다. 3일에는 경기도 캐릭터 봉공이가 시구, 수원시 캐릭터 수원이가 시타를 할 예정이다. 4일에는 경기도 독립야구단 수원 파인이그스 소속 유현우 선수가 시구, 그의 아버지 유재용씨가 시타를 맡는다. 5일에는 가수 경서가 시구자로 나선다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com