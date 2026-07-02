당장 3학년 프로-대학행? 어떻게 되나. 비하응원 배재고 6개월 출전정지 후폭풍[SC포커스]

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 승리한 배재고 선수들이 기뻐하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.29/

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[목동=스포츠조선 김영록 기자] 경기중 상대팀을 향해 비하 응원을 펼친 배재고 선수들에게 철퇴가 떨어졌다. 대학 입시를 앞둔 3학년 선수들에겐 발등에 불이 떨어졌다.

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대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 스포츠공정위원회(이하 공정위)를 열고 배재고 야구부 선수단의 부적절한 응원 구호에 대해 "스포츠 정신에 반하고, 경기장 질서를 문란하게 한 사안"이라며 전국대회 6개월 출전정지 징계를 내렸다.

또한 팀 징계와 별도로 지도자 및 선수들에 대해서는 "심사숙고가 필요하다. 면밀한 조사를 통해 대상자를 특정해 해당기간내 다시 공정위를 개최하고 심의할 것"이라고 덧붙였다.

공정위는 대한체육회 기준에 맞춰 객관성과 공정성 확보를 위해 외부 전문가들로 구성된, 사실상 KBSA와는 독립된 심의기구다.

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앞서 배재고는 6월 29일 청룡기 1라운드 광주일고전에서 "가야지, 스타벅스 가야지", "탱크보이" 등의 응원구호를 외쳐 상대팀의 항의를 받았다. 최근 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 내용이다. 이에 대해 공정위가 중징계를 내린 것.

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해당 징계는 2일부터 곧바로 적용됐다. 이에 따라 이날 열릴 예정이던 제 81회 청룡기 2라운드 전국고교야구선수권 배재고와 순천효천고의 2라운드 경기는 배재고의 몰수패로 처리됐다. 다만 KBSA는 배재고의 출전 사실 자체를 취소하거나, 몰수패를 소급 적용하진 않았다. 때문에 광주일고는 그대로 탈락하고, 순천효천고가 3라운드에 진출하게 된다.

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 패한 광주제일고 선수들이 배재고 선수들과 인사를 나누고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.29/

현실적으로 6개월 출전정지는 올시즌 종료를 의미한다.

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그렇다면 배재고 학생들의 미래는 어떻게 될까.

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징계가 결정된 1일 목동구장에서 만난 야구계 관계자들에 따르면 올해 배재고 3학년 선수들 중 프로 지명이 예상되던 선수는 2~3명 정도다.

현 KBO규약에 따르면 프로구단 입단을 제한할 수 있는 문제는 '학교 폭력' 뿐이다. 단순 품위 손상 사유로는 드래프트 참여를 막을 수 없다.

다만 선수 선발은 구단의 고유 권한이다. 구단들도 사안을 엄중하게 보고 있다. 배재고 선수들을 지명하는 데 고민할 수 밖에 없다는 이야기가 많다.

'학교 폭력' 논란에도 프로에 입단한 선수들이 있다. 다만 그들의 경우 학폭 여부가 명확하게 가려지지 않았거나, 최상위 순서에 지명될 만큼 구단이 비난을 감수하고 지명한 '특급 재능'이었다. 반면 올해 배재고의 경우 공정위가 해당 응원구호에 대해 일종의 혐오 발언으로 보고 팀 단위의 판결을 내린 상황이고, 논란을 감수할 만큼의 평가를 받는 선수도 드물다는 평가.

그렇다면 대학 진학은 가능할까. 이 또한 쉽지 않다. 입시에 필요한 지원 자격 자체를 맞추기 어렵기 때문이다.

4년제 대학 체육특기생 진학을 위해선 각 대학의 입시 요강에 맞는 지원 자격을 갖춰 서류심사부터 뚫어야한다.

대체로 전국대회 팀 성적, 개인 성적, MVP나 우수상 등 수상, 청소년대표 등 경력이 대표적이다. 학교에 따라 사이클링히트 등 특별상에 가산점을 주는 경우도 있다.

중요한 건 투수의 이닝, 타자의 타석 등 '누적 기록'이 중요시된다는 것. 입시에 포함되는 고교야구 전국대회는 청룡기를 비롯해 이마트배, 황금사자기, 대통령배, 봉황대기, 전국체전까지 총 6개다. 그중 청룡기는 개최 시기로 보면 중간인 6~7월에 열린다.

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고의 경기가 29일 서울 목동야구장 열렸다. 승리한 배재고 선수들이 기뻐하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.29/

배재고는 올해 주말리그 전반기 서울A권역 우승팀이다. 다만 이마트배와 황금사자기에선 1회전 탈락의 쓴맛을 봤다. 이번 청룡기 몰수패 및 출전정지로 인해 남은 대회에도 출전할 수 없다. 애초에 양적인 기록 면에서 서류를 통과하기 어려울 것으로 예상된다.

2년제 대학은 어떨까. 대부분의 야구부가 체육특기생 자체에 목말라 있다. 하지만 민감한 상황이다.

야구부를 운영중인 2년제 대학의 한 관계자는 "야구부는 재단 측의 야구에 대한 열정이나 신념보다는 현실적인 학교 홍보를 위해 운영하는 경우가 많다. 논란에 휘말린 선수를 데려왔다가 자칫 팀 존폐는 물론 학교까지 위협받을 수 있다"고 말했다.

또다른 2년제 대학 야구팀 사령탑 역시 "현실적으로 2년제 대학의 학생 선발은 학교에 달렸다. 감독 입장에선 학교에서 뽑은 학생들 중 좋은 선수가 있길 바라야하는 입장이다. 야구선수를 몇명 뽑아달라고 건의할 수는 있지만, 누구를 뽑아달라고 요청할 수는 없다. 하물며 학교가 배재고 같은 리스크를 지려고 하진 않을 것"이라며 선을 그었다.

이미 7월인 이상 유급을 선택하기도 어렵다. 부상 등 이유를 불문하고 유급한 고교야구 선수는 1년간 대회에 나설 수 없다. 만약 현 배재고 3학년이 유급을 택할 경우, 내년 이맘때 청룡기부터 출전이 가능하다는 의미다. 하지만 1년 후배들과 경쟁해야하는 상황이 되는 만큼, 학교나 지도자 입장에서도 택하기엔 부담스러운 선택지다.

목동=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com