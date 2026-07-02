사라진 7득점, 9득점은 제대로 지켰다…한화, 이틀 전 아쉬움을 어떻게 털어냈나, "집중력 보여줬다"

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 노게임 아픔을 지우고 웃었다.

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한화는 2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KT 위즈와의 홈 경기에서 14대3으로 승리했다. 한화는 38승2무38패로 다시 5할을 맞췄다.

2회말 사실상 경기가 끝났다. 한화는 2회말 홈런 두 방 포함 장단 10안타를 때려내면서 9점을 몰아쳤다. 강백호의 안타에 이어 노시환이 투런 홈런을 쳤고, 강백호는 2회말 다시 타석에 설 기회가 오자 홈런을 터트렸다.

KT가 3회초와 4회초 각각 1점 씩을 내면서 분위기를 바꾸려고 했지만, 한화는 4회말 3점을 내면서 승부에 쐐기를 박았다.

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이날 한화는 강백호가 홈런 포함 4안타 4타점으로 활약했고, 노시환이 2안타(1홈런) 3타점, 허인서가 3안타 1타점으로 맹타를 휘둘렀다. 또한 최근 리드오프로 나가기 시작한 최인호도 멀티히트로 꾸준하게 밥상을 차렸다.

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한화는 시즌 20번째 선발타자 전원 안타의 주인공이 됐다. 한화 구단으로는 시즌 5번째다.

사진제공=한화 이글스

사진제공=한화 이글스

타선이 화끈하게 터진 가운데 투수들의 릴레이 호투도 이어졌다. 선발 왕옌청은 5이닝 2실점으로 호투를 펼쳤고, 강재민(1이닝 1실점)-장유호(2이닝 무실점)-박준영(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다. 왕옌청은 시즌 7승(3패) 째를 거뒀다. 한화는 결국 14대3으로 승리하면서 전날 패배를 설욕했다.

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한화로서도 의미가 있던 승리였다. 지난달 30일 2회말 7점을 냈지만, 4회초 우천 노게임 선언이 되면서 '헛심'으로 끝났다.

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이날 2회말 공격이 길어진 가운데 하늘에는 먹구름이 끼기 시작했다. 그러나 이틀 전과 다르게 비가 오지 않았고, 한화는 공격은 온전히 빛을 볼 수 있었다.

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "경기 초반 2회 공격에서 타선이 집중력을 보여줬다"라며 "강백호의 안타에 이은 노시환의 선제 투런 홈런을 시작으로 대량 득점을 만들며, 흐름과 분위기를 가져왔고 결국 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

KT와 홈 경기에서 1승1패를 기록한 한화는 3일부터 서울 잠실구장에서 1위 LG 트윈스를 만난다. 한화는 선발투수로 오웬 화이트를 예고했다. LG는 라클란 웰스가 나온다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com