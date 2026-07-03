5G 연속 홈런 쳤는데 "빨리 끊기길 바랐다"고?…시즌 4호 기록 달성에는 '활짝'

노시환. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] "홈런타자를 꿈꾸는 사람으로서 좋네요."

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노시환은 2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KT 위즈와의 홈 경기에 5번타자 겸 3루수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 3타점 2득점 1볼넷을 기록했다.

첫 타석부터 홈런이 나왔다. 0-0으로 맞선 2회말 무사에서 선두타자 강백호가 안타를 쳤다.

노시환은 KT 선발투수 오원석의 초구 직구를 받아쳐 좌중간 담장을 그대로 넘겼다. 비거리 130m의 대형 홈런. 노시환은 시즌 16호 홈런을 기록했다.

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이 홈런은 노시환에게 남다른 의미가 있었다. 시즌 4번째 전 구단 상대 홈런 달성. 아울러 KBO리그 역대 126번째 500득점도 달성했다. 노시환의 홈런을 시작으로 한화 타선은 화끈하게 터졌고, 14대3으로 승리했다. 노시환의 홈런은 결승타로 남았다.

노시환. 사진제공=한화 이글스

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경기를 마친 뒤 노시환은 "(전구단 상대 홈런인 걸) 몰랐다. 끝나고 말씀 해주셔서 알았다"라며 "빠른 카운트에 승부를 보려는 게 주효했다. 홈런타자를 꿈꾸는 사람으로서 이런 기록은 좋다"고 미소를 지었다.

노시환은 이번 시리즈전까지 KT전 시즌 타율이 7푼4리에 머물렀다. KT전 부진을 끊어낸 활약. 노시환은 "특별히 의식한 건 없다. 원래는 강했던 거 같은데 올 시즌 들어 유독 그런 거 같다. 평균으로 돌아가지 않을까 싶다"고 말했다.

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노시환은 지난달 23일부터 27일까지 5경기 연속 홈런을 기록했다. 28일 SSG 랜더스전과 1일 KT 위즈전에서 홈런을 치지 못했지만, 3경기 만에 다시 홈런에 시동을 걸었다.

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노시환은 "5경기 연속 치고 있을 때는 빨리 끝났으면 좋겠다는 생각을 했다. 계속 의식되다보니 빨리 끊기고 다시 했으면 좋겠다는 생각을 했다. 이제 끊기고 다시 하려고 하는데 홈런이 또 나왔다. 최근 들어서 홈런이 자주 나오고 중견수 방향으로 좋은 타구가 나와 그게 고무적인 거 같다"고 했다.

그동안 이글스의 4번타자로 활약했던 노시환은 최근 5번타자로 나가고 있다. 4번타자 자리는 올 시즌을 앞두고 FA로 영입한 강백호가 채웠다. 강백호는 74경기에서 타율 3할2푼2리 21홈런 81타점 OPS(장타율+출루율) 0.993으로 맹타를 휘두르고 있다. 노시환에게는 든든한 우산과 같다. 노시환은 "마음이 편하다. 워낙 잘치고 있다. 내가 못할 때 (강)백호 형이 잘해줘서 든든하다"고 했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com