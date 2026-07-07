프로토 승부식 80회차, KBO 10경기(8~9일) 대상 발매…선두 LG-2위 삼성, 1게임차 선두권 대결 관심

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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 8일~9일 열리는 KBO 리그 10경기를 대상으로 프로토 승부식 80회차를 발매한다고 밝혔다.

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8일 오전 8시부터 발매가 개시되는 프로토 승부식 80회차에는 8, 9일 열리는 두산-SSG, 삼성-LG, 롯데-KIA, KT-키움, 한화-NC전이 각각 대상경기로 포함됐다. 각 대상경기는 경기 개최 시간인 오후 6시30분에 발매가 마감된다.

프로토 승부식 80회차 중 KBO를 대상으로 하는 경기는 ▲승패 ▲승1패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM ▲전반 승무패 ▲전반 핸디캡 ▲전반 언더오버 등 8개 게임 유형으로 참여할 수 있다.

이번 회차에서 가장 관심을 모으는 경기는 삼성-LG전이다. 7일 오전 기준 LG는 리그 1위(51승31패)를 기록하고 있으며, 삼성은 1게임 차 2위(49승2무31패)에 올라 있기 때문에 양 팀의 맞대결 결과에 따라 선두권 경쟁 구도에도 변화가 생길 수 있다.

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최근 흐름에서는 삼성의 상승세가 두드러진다. 삼성은 최근 10경기에서 9승1패를 기록하며 KBO 10개 구단 중 가장 좋은 성적을 거뒀다. 반면, LG는 최근 10경기에서 5승5패로 균형을 맞췄다.

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두산-SSG전도 최근 흐름이 뚜렷하게 엇갈린 팀 간의 맞대결이다. 두산은 5위(42승2무40패)에 올라 있으며, 최근 10경기에서는 7승3패를 기록하며, 안정적인 모습을 보이고 있다. 반면, SSG는 같은 기간 동안 1무9패라는 저조한 성적을 거뒀다.

롯데-KIA전은 중위권 경쟁 흐름과 맞물려 있다. KIA는 4위(44승2무37패)에 올라 있지만 최근 2연패를 기록 중이다. 롯데는 8위(36승2무44패)에 자리하고 있으며, 최근 10경기에서는 5승5패를 기록했다. KIA가 상위권 추격 흐름을 이어갈 수 있을지, 롯데가 안방에서 분위기 반전의 계기를 마련할 수 있을지에 관심이 집중되고 있다.

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KT-키움전에서는 3위 KT(45승1무35패)와 10위 키움(29승1무55패)이 맞붙는다. 시즌 성적에서는 KT가 우위를 보이고 있지만, 최근 10경기에서는 두 팀 모두 3승7패에 그치고 있어 분위기 반전이 필요한 경기다.

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한화-NC전은 중위권 순위 경쟁의 분수령이 될 수 있다. 한화는 6위(39승2무39패), NC는 7위(38승1무41패)를 기록하고 있다. 최근 10경기에서도 나란히 6승 4패를 기록하고 있는 양 팀이 1.5게임 차를 보이고 있기 때문에 이번 맞대결 결과에 따라 중위권 순위가 달라질 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차는 중·상위권 순위 경쟁과 최근 흐름이 엇갈린 팀들의 맞대결을 동시에 살펴볼 수 있는 회차"라며 "KBO 올스타 브레이크를 앞두고 펼쳐지는 치열한 맞대결에 많은 관심과 참여를 부탁한다"라고 전했다.

한편, 프로토 승부식 80회차의 대상경기와 게임 유형, 배당률 등 자세한 내용은 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com