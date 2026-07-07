'전과6범 논란' 임성근 셰프, 파주식당 오픈 첫날부터 완판…"재료 동났다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 음주운전 논란으로 방송 활동을 중단한 임성근 셰프가 새 식당 가오픈 첫날부터 준비한 재료를 모두 소진하며 뜨거운 관심을 입증했다.

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지난 6일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 임성근 셰프가 새롭게 문을 연 식당을 찾은 방문객들의 인증 사진과 후기가 잇따라 올라왔다.

공개된 사진에는 식당 입구부터 길게 늘어선 대기 행렬이 담겼다. 출입문에는 '조기 마감' 안내문이 붙어 있어 첫날부터 높은 관심을 실감케 했다. 한 방문객은 "실시간 현황이다. 오전 11시 오픈인데 10분 전에 도착했더니 마지막 입장이었다"며 "12시 15분에 점심 영업이 마감됐다"고 전했다. 이어 "오늘도 발길을 돌린 손님이 많았고, 내일은 경쟁이 더 치열할 것 같다"고 현장 분위기를 전했다.

임성근 셰프는 이날 경기도 파주에 새 식당을 가오픈했다. 오는 8일까지 시범 운영을 거친 뒤 9일 정식 개업할 예정이다. 식당은 3층 규모로 운영된다. 1층은 짜글이 전문점, 2층은 갈비 전문점, 3층은 카페로 꾸며져 다양한 메뉴를 선보인다.

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앞서 임성근 셰프는 개업을 앞두고 "오랫동안 기다려주시고 응원해주신 모든 분들께 감사드린다"며 "기다려주신 시간만큼 더 좋은 모습으로 찾아뵙기 위해 정성을 다해 준비했다"고 밝혔다.

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임성근 셰프는 '한식대첩3' 우승자로 이름을 알렸다. 올해 초 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에서 TOP7에 오르며 다시 주목받았다.

하지만 지난 1월 자신의 유튜브 채널을 통해 음주운전 전력을 고백한 데 이어 이후 음주운전 4회와 무면허 운전 1회, 쌍방폭행 등 총 6건의 전과가 알려지면서 논란의 중심에 섰다. 결국 모든 방송 활동을 중단하고 자숙에 들어갔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com