"고우석 영입은 로또 당첨이다" 美 매체들 역대급 반응, 대체 왜?

고우석. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]"미네소타는 마치 복권을 긁은 것 같다."

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고우석의 미네소타 트윈스 이적을 두고, 현지 매체들은 호의적이다. 미네소타의 과감한 모험이 결국 팀에 도움이 될 것이라고 판단하고 있다.

고우석은 6일(이하 한국시각) 현금 트레이드를 통해 디트로이트 타이거즈에서 미네소타로 이적했다. 고우석은 이번 시즌을 앞두고 체결한 디트로이트와의 마이너 계약에서, 7월 1일에 양도 조항을 가지고 있었다. 해당 조항에 따라 7월 1일 이후 고우석을 영입하려는 팀은 무조건 빅리그 로스터 26인에 등록해야 한다. 만약 디트로이트가 이적을 반대하고 싶다면 자신들의 40인 로스터에 고우석을 넣어야 했는데, 그 대신 미네소타 이적을 받아들인 것으로 보인다. 따라서 미네소타는 무조건 고우석을 일단 빅리그 로스터에 넣고 활용해야 한다.

고우석은 6일 소속 에이전시를 통해 "큰 기대를 하고 있지 않았는데 좋은 결과에 많은 응원과 기대를 보내주셔서 너무 감사한 마음"이라면서 "지난 5월 LG 트윈스의 제안을 거절하고 매일 마음이 좋지 않았다. 팀이 어렵고 힘든 시기에 물심양면으로 지원해주신 팀을 외면한 것만 같아 마음 한편에 죄책감이 있었다"며 고개 숙였다. 또 아내와 가족에게 고마움을 표한 그는 "이제 다시 출발점에 서게 되었으니, 응원해주신 만큼 또 최선을 다하는 모습을 보여드리도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

사진=톨레도 머드헨즈

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이적을 두고, 미네소타 구단 소식을 전문적으로 보도하는 매체들은 고우석 영입을 긍정적으로 바라보고 있다. 미네소타의 팬 매거진인 '미네소타스포츠팬'은 "고우석은 빅리그 경험이 전혀 없음에도 불구하고 8일 열리는 클리블랜드 가디언스전에 바로 합류할 예정이다. 고우석의 계약에는 양도 조항이 있어서 구단은 그를 즉시 빅리그 불펜에 투입할 수밖에 없다. 아마 이번주에 데뷔할 것"이라면서 "이 영입은 단기적으로나 장기적으로나 가장 좋은 선택이 될 수 있다. 그는 재능을 가진 투수다. 마이너리그에 보낼 수 없다는 점에서 위험 부담이 있지만, 현재 미네소타 불펜의 빈약함을 감안하면 꽤 성공 가능성이 높은 도박"이라고 평가했다.

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'디 애슬레틱'의 미네소타 전담 베테랑 기자 댄 헤이즈 역시 고우석 영입 소식을 전하면서 "미네소타는 마치 복권에 당첨되는 것처럼 불펜 요원인 고우석을 영입했다. 8일에 빅리그 로스터에 추가할 예정"이라면서 명확한 단점으로 제구력을 꼽았다.

이제 고우석에게 앞으로의 약 한달의 시간이 검증의 무대가 될 전망이다. 만약 결과가 좋다면 미네소타는 불펜 보강을, 고우석은 꿈을 이루는 최고의 '윈 윈'이 될 수 있다. 반대로 결과가 좋지 않다면 미네소타는 고우석을 데려오기 위해 건넸던 현금을 포기하고 다시 보내야 하는 상황이 발생할 수도 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com