"홍명보와 함께 월드컵 최다 패배" 눈물 펑펑 흘린 호날두, 미국에 지는 별..."이번이 마지막" 라스트댄스 선언 직후 탈락

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]결국 눈물이었다. 다시 한번 크리스티아누 호날두는 월드컵에서 좌절을 맛보며 떠나게 됐다.

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포르투갈은 7일 오전 4시(한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 0대1로 패배했다. 포르투갈은 이번 패배로 월드컵 여정이 16강에서 마무리됐다. 지난 대회 8강 탈락에 이어, 이번 대회도 16강에서 여정을 마치며 우승 다크호스라는 평가를 무색하게 만들었다.

로이터연합뉴스

이날 경기 포르투갈과 스페인은 일진일퇴의 공방 속에서 좀처럼 득점이 터지지 않았다. 후반 추가시간 페란 토레스의 패스를 받은 미켈 메리노의 슈팅이 포르투갈 골망을 흔든 것이 유일한 득점이었다. 경기는 단 한 순간에 희비가 엇갈렸고, 포르투갈은 탈락을 피하지 못했다.

호날두의 여정도 마무리됐다. 호날두는 앞서 스페인전을 앞두고 공식 기자회견에 등장했다. 그는 "항상 마지막 월드컵이냐는 질문을 받는다. 당신들은 내가 다시 오는 걸 원하지 않는 건가? 그게 여러분이 원하는 것인가. 이제 알겠다"며 "질문에 답하자면 마지막 월드컵인 만큼 최대한 즐기려고 노력 중이다. 하루하루를 즐기려고 한다"며 이번 월드컵이 마지막 참가라고 밝혔다. 이번 탈락으로 월드컵 토너먼트에서 10경기 1골에 그치며 초라한 퇴장을 피하지 못했다.

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아쉬운 마무리였다. 호날두는 경기가 끝나자마자 곧 눈물을 흘렸다. 참을 수 없는 모습이었다. 그는 눈물을 흘리며 경기장을 찾아준 팬들에게 박수를 보냈다. 브라질의 글로부는 '호날두는 월드컵 16강전에서 포르투갈이 스페인에 0대1로 패한 후 경기장에서 눈물을 흘렸다'며 '호날두는 홍명보, 안토니오 카르바할과 함께 월드컵 최다 패배 선수로 이름을 올렸다. 월드컵에서 총 8패를 기록했다'고 전했다.

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영국의 BBC는 '호날두 없는 새로운 시대의 시작이다'며 '다른 선수들에게는 이제 포르투갈 대표팀의 핵심 선수로 활약할 때다. 경험 많은 선수들이 책임을 맡고, 젊은 선수들이 두각을 나타낼 수 있는 새로운 기회다'고 전했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com