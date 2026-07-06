소유, 68→48kg 성공 비결 "맛 보는 정도로만 먹고 위부터 줄여"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 소유가 20kg 감량 비법을 공개했다.

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6일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 "건강식 맞아? 완전 맛집인데???"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 소유는 다이어트 식단을 묻는 말에 "이번에 음식을 제한을 두지 않았기 때문에 양 조절이 무조건 필수였다"라고 밝혔다. 소유는 최근 68kg에서 48kg까지 총 20kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

그는 "고칼로리 음식이면 맛 보는 정도로만 먹었다"라면서 "다이어트 초반에는 위를 줄이기 위해 노력했다. 살이 쪄 있을 땐 위가 늘어나 있기 때문에 처음부터 극단적으로 줄이면 입이 터질 수 있다"라고 조언했다.

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소유는 가장 자주 먹었던 메뉴로 샐러드를 꼽았다. 소유는 "유러피언 샐러드 많이 만들어 먹었다"라면서 "살을 빼고 싶으면 자제해야 한다"고 강조했다.

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특히 천천히 꼭꼭 씹는 것이 다이어트의 핵심이라고 밝혔다. 소유는 "양을 줄일 때 가장 중요한 팁은 천천히 씹는 게 진짜 중요하다"라며 직접 느리게 식사하는 모습을 보여주기도 했다.

그러면서 소유는 "다이어트 초반에는 숟가락을 사용하지 않았다. 무조건 젓가락만 사용했다"면서 자연스럽게 먹는 양을 줄이는 자신만의 방법을 소개해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com