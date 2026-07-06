'회장선거 불출마' 박지성 혁신위원장 "잃어버린 축구팬 신뢰 회복할 수 있도록"

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

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"잃어버린 축구 팬들의 신뢰를 회복할 수 있도록."

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박지성 K-축구 혁신위원회(이하 혁신위) 공동위원장이 혁신위 첫 회의 후 신뢰 회복의 마중물 역할을 강조했다. 홍명보호가 북중미월드컵에서 32강 진출에 실패한 후 국민적 비판 속에 문화체육관광부가 급하게 구성한 혁신위의 첫 회의가 이날 오후 3시 올림픽파크텔에서 열렸다. 당초 최휘영 문체부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과 위원이 공동위원장을 맡기로 했으나 첫 회의에서 최 장관이 공동위원장직을 '체육계 수장' 유승민 대한체육회장에게 위임했다. "축구인, 체육인들이 주도적으로 이끌어 나가달라. 정부는 한 걸음 뒤에서 여러분들과 함께 K-축구의 미래를 설계하고 지원하는 일에 최선을 다하겠다"고 했다. 이영표, 박주호 해설위원 등 축구인과 김승희 대한축구협회 전무, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등 축구 행정가 및 전문가들이 혁신위원으로 함께 했다.

인사하는 박지성 공동위원장

2시간여의 긴 회의 후 취재진 앞에 선 박지성 위원장은 "오늘은 혁신위의 역할과 운영방안에 대해 논의했다"면서 "협회 거버넌스와 관련, 국민적 신뢰 회복을 위해 많은 축구인이 참여하고 민주적 절차에 따른 선거가 이뤄져야 한다는 데 모두가 공감했다. '현행 제도로는 안된다'는 엄중한 인식하에 혁신위에서 논의된 사항을 협회가 적극 수용하고 대한체육회가 적극적으로 행정적인 뒷받침을 하기로 했다"고 밝혔다. 현행 200명 안팎의 선거인단에서 대폭 확대된 선거인단, 소위 '직선제' 추진에 대한 공감대다. 이어 "앞으로 최소한 일주일에 한번씩은 만나 거버넌스와 미래 비전을 논의하기로 했다"고 덧붙였다.

이어 박 위원장은 혁신위의 실효성과 관련한 질문에 "혁신위가 구속력을 갖고 있지 못하고, 협회 산하 단체도 아니기 때문에 자문기구의 성격이 강하다"면서 "하지만 문체부와 대한체육회가 있기 때문에 적극적인 협조를 통해 좋은 방향으로 나아가는 데 도움을 줄 수 있다"고 답했다. 정부의 개입이 FIFA 규정에 저촉될 우려에 대해선 "저 역시 그 부분을 가장 먼저 생각했다"면서 "선수들이 피해를 입으면 안 되기 때문에 당연히 그런 일은 있어선 안된다"고 했다. "혁신위가 정치적으로 개입해 뭔가를 하는 단체도 아니고, 축구협회도 혁신위에 참여해 같이 논의하고 있다. 잃어버린 팬들의 신뢰를 회복할 수 있는 초기 단계를 만들어가는 과정"이라고 강조했다.

K-축구 혁신위원회

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이날 최휘영 장관은 혁신위원 인사 배경으로 "시야와 역량을 갖춘 분, 부당함에 맞서고 정정당당하게 분노를 용기 있게 표출해온, 국민의 신뢰와 축구계 내부에 신망을 얻고 계신 분, 그리고 또 한 가지 차기 협회장 선거에 출마하지 않을 분으로 박지성, 이영표, 박주호 이렇게 세 분을 먼저 뽑았다"고 설명했다. 박 위원장은 협회장 선거 불출마와 관련 "혁신위에 참여할 때 회장에 출마하려는 마음을 먹고 들어왔다면 다른 쪽으로 해석될 가능성이 충분히 있다. 혁신위 활동을 통해 회장이 될 수 있다는 생각도 심어줄 수 있는데 이는 공정치 않다"면서 "확실히 선을 긋고 참가해야 한다고 생각했고, 혁신위에 참여하는 모든 사람들이 이를 확실히 인지하고 들어온 상황"이라고 확인했다. "현 상황에서 혁신위의 역할은 올바른 방향을 제시하고 무너진 신뢰 체계를 조금이나마 회복시키는 것"이라면서 "팬들의 신뢰를 쌓고 앞으로 나아가는 본격적인 과정은 새 회장이 오고 나서부터의 발걸음이다. 우리는 새 회장이 행정적 절차를 밟아나갈 때 팬들이 '이제 협회가 변할 수 있겠구나'라는 믿음을 가질 수 있도록 시작 단계를 돕는 역할을 할 것"이라고 밝혔다. 대표팀 감독 선임과 관련해선 "감독 선임은 협회 전력강화위원회가 가장 먼저 처리해야 할 부분이다. 솔직히 감독 선임 과정 자체에 외부 단체가 끼여들 여지는 없다"는 말로 선을 그었다. "그 부분에서 나온 많은 문제점으로 인해 팬들의 신뢰를 잃었다. 협회도 잘 인지하고 있다. 똑같은 실수를 한다면 완전히 길을 잃어버릴 것"이라면서 "협회 스스로 그 시작을 잘하길 바란다"고 했다. 전영지 기자