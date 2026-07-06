옥주현, '오토튠' 저격 후 또 소신…"손승연 야구장 라이브 계속 회자돼야"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 일부 가수들의 '오토튠(후작업)' 관행을 강하게 비판한 데 이어 의미심장한 SNS 글을 올려 다시 한번 라이브의 가치를 강조했다.

Advertisement

6일 옥주현은 소프라노 박혜상의 공연 영상을 공유하며, "한번뿐인 시간, 순간을 연주하는 동안 깊은 감동과 아름다움을 선사하기 위해 아티스트가 노래할 시간은 상상을 초월하겠지"라고 적었다.

이어 "어떠한 무대 환경에서도 기량을 펼쳐주고 몰입하고 즐길 수 있게 끌어주는 아름다움은 정말 대단하다"고 했다.

또 "장르가 클래식이어서 당연해야 한다는 고정관념을 갖지 않아야 한다"며 "열악한 야구장 야외무대 음향에도 굴하지 않고 완벽을 넘어선 손승연의 골든 라이브 같은 귀한 순간도 계속 회자되어야 한다"고 강조했다.

Advertisement

이는 옥주현이 최근 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 라이브 실력에 대한 자신의 소신을 밝히며 "요즘은 노래를 아무리 못해도 오토튠으로 후보정을 해서 라이브를 하는 사람들을 보면 기분이 안 좋다"고 한 발언 이후라 더 관심을 모은다.

Advertisement

옥주현은 "라이브에 대한 공부와 발전이 필요하다. 그런데 오토튠을 써서 '도저히 방송에 못 나가겠는데' 싶은 것들이 평준화돼 솔직히 열이 받는다"면서 "프로에 나가서 같이 겸상하기도 싫다. 굉장히 무례한 발언이라고 느낄 수 있겠지만 사실이다. 요즘 후보정하는 걸 보면 '개나 소나 와서 노래하는구나'라는 생각이 든다"고 직설적인 표현을 쏟아냈다.

또한 그는 "노래를 못해도 노래하는 직업을 할 수 있다는 이상한 꿈나무를 성장하게 하면 안 된다. 싹을 잘라야 한다"고 강조하며, "내가 말하지 않아도 알 사람은 다 안다. 후보정도 적당한 수준을 지나치면 그건 사기"라며 "나는 적어도 어떤 작품을 할 때 립싱크로 공연한 적이 없다"고 말했다.

Advertisement

한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클의 메인보컬로 데뷔해 뛰어난 가창력을 인정받았다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 '아이다', '시카고', '레베카', '위키드', '안나 카레니나' 등 다수의 작품에서 주연을 맡으며 국내 대표 뮤지컬 배우로 자리매김했다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com