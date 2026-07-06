전원주, 이번엔 전한길 집회 참석...2달만에 충격 반전 행보

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 전원주가 보수 성향 유튜버 전한길이 주도한 집회 현장에서 포착돼 화제를 모으고 있다. 불과 두 달 전 더불어민주당 유세 현장에 참석했던 모습이 재조명되며 관심이 쏠리고 있다.

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최근 한국사 강사 출신 전한길이 이끄는 보수 성향 시민단체 한미동맹단은 서울 광화문 일대에서 '우산혁명 집회'를 개최했다. 전한길은 미국의 적극적인 개입 필요성을 주장하며 이번 집회를 제안한 바 있다.

이날 현장에는 배우 전원주의 모습도 포착됐다. 전한길의 유튜브 영상에는 모스 탄(한국명 단현명) 전 미국 리버티대 교수가 연설하는 모습을 객석에서 지켜보는 전원주의 모습이 담겼다. 그는 두 손을 모은 채 연설에 귀를 기울였다.

전원주의 이번 참석이 더욱 주목받는 이유는 지난 5월 더불어민주당 유세 현장에 모습을 드러냈기 때문이다.

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당시 더불어민주당 유튜브 채널에는 박수현 충남도지사 후보와 김영빈 국회의원 후보의 집중 유세 및 공주산성시장 방문 영상이 공개됐고, 전원주는 정청래 더불어민주당 대표의 손을 잡고 등장해 화제를 모았다.

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고관절 골절 수술 후 회복 중이던 그는 시민들과 하이파이브를 나누고 엄지를 치켜세우는 등 유세 현장에 함께하며 눈길을 끌었다.

이후 두 달도 채 지나지 않아 이번에는 전한길이 주도한 집회 현장에서 포착되면서 온라인에서는 전원주의 잇따른 정치 행사 참석을 두고 다양한 반응이 이어지고 있다.

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한편 전원주는 현재 자신의 유튜브 채널 '전원주인공'을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com