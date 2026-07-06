서효림, 故김수미와 함께 담그던 김치 '눈물의 승계'..."엄마 잘 해낼게요"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 서효림이 고(故) 김수미와 함께했던 소중한 추억을 꺼내 들었다.

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6일 서효림은 "함께한 사진을 올려보는 것도 꺼내어 보는 것도 오랜만이다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 나란히 앉아 환한 미소를 짓고 있는 고 김수미와 서효림의 모습이 담겨있다. 앞치마와 위생 장갑을 낀 채 함께 김치를 버무리는 고부의 모습은 화기애애한 분위기를 자아냈다.

특히 시어머니의 손맛을 이어받기 위해 김치 담그는 법을 배우고 있는 서효림과 환하게 웃으며 자신만의 비법을 전수 중인 고 김수미의 모습이 뭉클함을 자아냈다.

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여기에 "김치는 이제 네가 해도 되겠다"라는 문구가 더해지며 최근 서효림이 김수미의 김치 사업을 이어가겠다는 뜻을 밝힌 상황과 맞물려 더욱 뭉클한 여운을 안겼다.

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앞서 서효림은 지난달 26일 자신의 SNS를 통해 "내가 이렇게 김치를 좋아했었나 싶을 정도로 맛있다. 엄마 잘 해내겠다. 지켜봐 달라"면서 고 김수미의 김치 사업을 이어가겠다는 의지를 전한 바 있다.

한편, 고 김수미는 지난 2024년 10월 지병으로 인해 세상을 떠났다. 서효림은 2019년 김수미의 아들이자 식품기업 나팔꽃F&B 대표 정명호와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 서효림은 생전 김수미와 방송과 SNS를 통해 각별한 고부 사이를 공개해 많은 사랑을 받았으며, 김수미가 세상을 떠난 이후에도 꾸준히 고인을 추억하는 글을 올리며 그리움을 전해왔다.

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anjee85@sportschosun.com