옥주현, 다시 꺼낸 '옥장판 악몽'…"김호영 고소 취하한 것 가장 후회"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 2022년 연예계를 뜨겁게 달궜던 이른바 '옥장판 논란'을 다시 한번 언급하며 당시 김호영에 대한 고소를 취하한 것을 가장 후회한다고 밝혔다.

Advertisement

옥주현은 6일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 팬들과 대화를 나누던 중 "'옥장판'이라는 말을 잊고 지냈는데 실소가 나온다"며 "'친구 아버지 장판 홍보를 하려고 올린 글이었다'는 말을 들었다"고 운을 뗐다.

이어 "난 사과를 받은 적이 없다"며 "'고소를 취하해줘서 고맙다. 하지만 누나를 저격한 적은 없다'는 말과 함께 친구 아버지의 장판을 홍보한 것이라는 설명만 들었다"고 주장했다.

옥주현이 언급한 '옥장판 논란'은 지난 2022년 6월 김호영이 자신의 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리면서 시작됐다.

Advertisement

당시 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싼 인맥 캐스팅 의혹이 불거진 상황과 맞물리면서 해당 글이 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 확산됐다.

Advertisement

이후 옥주현과 뮤지컬 '엘리자벳' 제작사 EMK뮤지컬컴퍼니는 관련 의혹을 부인했고, 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다.

논란이 커지자 김호영은 해당 게시물이 옥주현을 저격한 것이 아니라 지인의 아버지가 운영하는 장판 사업을 홍보하기 위해 올린 글이 확대 해석된 것이라고 해명했다.

Advertisement

이후 양측은 법적 분쟁을 마무리했고 옥주현은 고소를 취하했다.

Advertisement

옥주현은 당시 논란으로 광고 계약에도 적지 않은 피해를 입었다고 털어놨다.

그는 "다이어트 유산균 광고가 사건 이후 방영 5일 만에 내려갔다"며 "공연을 마치면 매일 브랜드 본사에 가 회의를 해야 했고, 내가 죄가 없다는 것을 밝히지 않으면 위약금 3배를 물어야 하는 상황이었다. 무죄라는 사실을 입증하기 위해 고소라는 방법을 선택할 수밖에 없었다"고 설명했다.

이어 "고소를 취하한 뒤 위약금은 물지 않게 됐지만, 광고는 6월이 가장 중요한 시기였고 광고주 측은 큰 손해를 봤다"고 덧붙였다.

그러면서 "그 일을 지나고 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라며 "'옥시크린', '옥수수'라고 불리던 별명이 어느 순간 '옥장판'으로 바뀌어 버렸다. 그 점이 슬프다"고 심경을 전했다.

narusi@sportschosun.com