SM은 썸 천국 vs YG는 감옥...대성·세븐·산다라박이 폭로한 극과극 사내연애

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 세븐이 과거 YG엔터테인먼트와 SM엔터테인먼트의 연습생 분위기 차이를 언급하며 "SM은 썸이 많았다"고 회상해 눈길을 끌었다.

Advertisement

최근 유튜브 채널 '집대성'에는 'YG 하드털이, 비하인드의 썰이 끝이 없네'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 세븐과 산다라박, 공민지가 출연해 YG 시절 다양한 비하인드 스토리를 풀어냈다.

이날 대성은 "YG에서 사내 썸 같은 건 없었냐"고 물었고 산다라박은 "누가 있냐 여기에. 우리 때는 진짜 없었다"고 단호하게 답했다. 그는 "회사에서 케어를 해준다는 명목으로 관리를 정말 많이 했다"며 자연스럽게 이성을 만날 기회 자체가 거의 없었다고 회상했다. 공민지 역시 "그때는 연습만 했다. 연습밖에 몰랐다"며 "이성에게 한눈팔 겨를도 없었다"고 당시를 떠올렸다.

산다라박은 다른 분위기를 전했다. 그는 SM 엔터테인먼트 팻말을 집어들며 "(그런데) 이쪽으로 가면"이라고 운을 뗐다. 대성은 목소리를 높이며 "여기(SM)는 워낙 많다. 파라다이스다" 라고 응답했고 세븐 역시 "썸 천국이었다"고 호응해 웃음을 샀다. 대성은 또 "내가 들은 얘기는 '만날 거면 안에서 만나라' 라고 권장했다더라. 관리가 가능하니까" 라며 "그런데 우리는 뭐"라며 말끝을 흐렸다. 산다라박도 "만나려야 만날 사람이 있어야 말이지"라고 답하며 씁쓸한 미소를 지었다.

Advertisement

이어 산다라박은 YG의 철저한 관리 시스템을 추가로 공개했다. 그는 연습생 초반 휴대전화를 회사에 맡겼던 경험을 언급하며 "핸드폰도 뺏겼다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 또 당시에는 숙소 앞까지 찾아오는 사람들이 있어 회사의 관리가 더욱 엄격했다며 연습생 시절의 긴장감 넘쳤던 일화를 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com