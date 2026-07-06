'33kg 감량' 풍자 "운동해도 5kg 쪄 현타..결국 '이것'만 먹는다" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 풍자가 33kg 감량 비결을 공개했다.

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5일 랄랄의 유튜브 채널에는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 풍자와 랄랄은 조개 구이를 먹으며 힐링하는 시간을 가졌다.

이때 랄랄은 폭풍 감량에 성공한 풍자에게 "언니는 40kg을 도대체 어떻게 뺀 거야? 이렇게 먹을 것도 좋아하고"라고 질문했다. 이에 풍자는 "정확히 33kg 뺐다"라고 정정했다.

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랄랄이 "식단을 매일 하느냐"고 묻자 풍자는 "원래 운동을 일주일에 3번씩 다녔다. 그런데 어느 순간 운동을 하니까 너무 힘들더라"고 털어놨다. 이어 "2~3kg을 감량하기 위해 한 달 내내 열심히 운동을 했으나, 이틀 동안 먹는 촬영을 하고 나면 순식간에 4~5kg이 다시 쪄버리더라. 그때 현타가 왔다. 이후 뭐 하나는 덜어내자는 생각이 들었다. 운동 최근에 한 달 이상 안 했고 그대신 먹는 걸 진짜 조심한다"고 고백했다.

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풍자는 식단 관리를 철저하게 하고 있다며 "평소에는 무조건 그냥 식단한다. 단백질만 먹는다. 단백질 쉐이크 하나 먹고 계란 먹는다. 어쩔 수 없어 진짜 울면서 먹는 거다"라고 강조해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com