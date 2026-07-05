'6년째 캐스팅 無' 김승현, 장정윤♥ 몰래 재방료 챙겼다.."왜 그렇게 살아?" 母 황당

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현이 아내 몰래 재방료를 챙기려다 뜻밖의 폭로를 당해 웃음을 안겼다.

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5일 방송된 MBN '알토란'에는 김승현과 그의 모친이 출연했다.

아직 미혼인 데니안은 김승현에게 "승현 씨가 부럽다. '알토란'을 통해 얻은 게 너무 많다. 결혼도 하시고 아이고 생겼다. 어떻게 그럴 수 있나"라며 부러워했다.

김승현은 "'알토란' 제작진 중 유독 빛이 나는 작가가 있었다. 주위가 어두워도 빛이 났는데, 그분이 바로 저와 결혼한 아내"라며 과거 '알토란' 작가였던 아내 장정윤을 언급했다.

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이어 "저는 아내에게 어필을 많이 했다. 방송 작가의 고충을 잘 이해했고 회식에 참여해 끝까지 남아있었다"라며 아내의 마음을 사로잡기 위해 적극적으로 다가갔다고 털어놨다.

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이를 듣던 MC 이상민은 "그런 김승현 씨가 우리끼리 사담을 나눌 때 재방료에 대해 이야기했다. (아내가) 정확한 재방료를 몰라 행복하다고 하더라"라고 폭로해 웃음을 안겼다. 이어 당시 상황이 공개됐는데, 김승현은 녹화가 들어가기 전 "600회니까 재방송이 최소 6번은 나가겠죠? 아내 몰래 받을 수 있는 게 재방료"라며 들떠했고, 김승현 모친은 "왜 그렇게 살아? 몰랐네?"라며 놀랐다.

김승현은 "아내가 다른 건 다 투명하게 아는데 재방료에 대해서는 잘 모른다. 지금 녹화 안 되고 있지 않나"라며 안심하며 말을 이어갔지만 결국 공개되고 말았다.

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한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

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지난해 김승현은 연기 공백이 5년째 이어졌다고 언급해 화제를 모으기도. 김승현 모친은 가족 채널 '광산김씨패밀리'를 통해 "연기를 그렇게 잘하는데 왜 드라마 같은 데서 섭외가 안 들어오나"라며 씁쓸한 심경을 전했고, 장정윤도 "드라마 좀 써달라. 연기를 이렇게 잘하는데"라며 공백을 안타까워했다.

joyjoy90@sportschosun.com