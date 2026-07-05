"임신 직전까지 전자담배 2갑씩, 반성" 랄랄, 고백에 풍자도 "내가 봤다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 랄랄이 최근 화제를 모은 '전자담배 하루 2갑' 발언에 대해 "사실이 맞다"며 직접 입을 열었다.

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5일 랄랄의 유튜브 채널에는 '코끼리 하마의 해명 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 랄랄과 풍자는 "이번에 기사가 많이 났더라"라며 최근 화제가 된 발언들에 대해 해명하는 시간을 가졌다.

먼저 랄랄은 전자담배를 하루에 2갑씩 피웠다고 고백한 것에 대해 "사실이 맞다. 죄송하다"라고 인정했다. 풍자 역시 "유라(랄랄 본명)는 담배 두 갑을 핀 게 맞다. 제가 봤다"라고 거들었다.

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이어 랄랄은 "지금은 전혀 다른 삶을 살고 있고 정말 반성합니다"라고 진지하게 말했으나, 풍자는 "근데 정말 두 갑을 피긴 했습니다"라고 또 한번 강조해 웃음을 자아냈다.

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앞서 풍자는 랄랄에게 "나는 네가 애를 낳은 게 너무 희한하다. 그리고 육아를 너무 잘해서 신기하다"라며 "랄랄이 금주를 하고 금연을 하더라. 담배를 뚝 끊더라"라고 말했고, 이에 랄랄은 "임신 직전까지 전자담배를 하루에 두 갑씩 그렇게 피웠다"라며 쿨하게 인정해 화제를 모은 바 있다.

한편 랄랄은 2014년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 같은 해 딸 서빈 양을 출산했다. 현재 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com