'김승현♥' 장정윤, 맘카페 들썩일 도발.."시母 냉장고 확인이 왜 싫은지, 깐깐해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현의 아내 장정윤이 시어머니의 냉장고 검문에 대해 쿨한 반응을 보였다.

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5일 '광산김씨패밀리' 유튜브 채널에는 '요리 못하는 요즘 며느리들.. 이대로 괜찮은가…? (+ 장작가의 핑계)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

장정윤은 "날씨가 더워지니 입맛이 없어졌다. 뭘 먹을지 매일 과제"라며 주부로서 고민을 털어놨다. 이에 김승현은 "더워죽겠는데 최대한 불을 안 쓰고 간편하게 빨리 먹을 수 있는 걸 먹자"라며 공감했고 장정윤은 평소 밀키트를 자주 먹는다고 고백했다.

장정윤은 "자주 먹는 밀키트들이 있다"라며 냉장고를 열었고 김승현은 "여기에서 TMI가 있다. 여사님(어머니)이 한 번씩 집에 올 때, 며느리의 냉장고를 보는 건 금물이다. 예의가 아니다"라고 짚었다. 시어머니가 아들 집에 방문, 냉장고를 열어 확인하는 건 고부갈등을 유발할 수 있는 행동으로 꼽히기 때문.

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장정윤은 "근데 저희 어머님은 절대 냉장고를 열어보지 않는다. 관심이 별로 없으시다. 시어머니가 냉장고를 보는 게 싫다고 하는 사람이 있는데, 난 왜 싫어하는지 모르겠다. 뭐 먹고 사는지 궁금할 것 같다"라며 시어머니들의 마음을 십분 이해했다.

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김승현은 "냉장고를 보는 것조차 두려워하고 싫어하는 며느리가 많이 있더라"라고 덧붙였고, 장정윤은 "그렇게 깐깐하게 살 필요까지 있나. 잔소리를 안 하시면 되는데 하셨다 쳐도, 맨날 보는 것도 아니지 않나. 몇 달에 한 번 하는 잔소리에 꽂혀서 시어머니를 미워한다"라며 자신의 생각을 가감없이 밝혔다. 이때 "대한민국 며느리들을 향한 광역 도발"이라는 자막이 나가 웃음을 안겼다.

한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

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joyjoy90@sportschosun.com