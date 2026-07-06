'홀란 혼자서 브라질 박살냈다' 멀티골 폭발+득점 1위 등극! 노르웨이, '네이마르 만회골' 브라질 2-1로 꺾고 사상 첫 8강 진출'...브라질전 무패 질주[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]엘링 홀란이 두방으로 브라질을 꺾었다.

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노르웨이는 6일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 홀란의 멀티골을 앞세워 2대1로 승리했다. 조별리그에서 브라질은 C조 1위, 노르웨이는 I조 2위에 올랐다. 32강에서 브라질은 일본을 2대1로 제압했고, 노르웨이는 코트디부아르를 2대1로 꺾었다.

노르웨이는 28년만에 올라선 월드컵 무대에서 8강까지 올랐다. 노르웨이 역사상 최고 성적이다. 노르웨이는 이날까지 승리하며 '영원한 우승후보' 브라질을 상대로 5경기에서 3승2무, 단 한번도 지지 않는 기염을 토했다. 반면 브라질은 2002년 한-일월드컵 우승 이후 치러진 모든 월드컵 토너먼트에서 유럽팀에 패해 탈락하는 불행한 징크스를 반복했다. 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 4강 진출을 두고 다툰다.

카를로 안첼로티 감독은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 비니시우스 주니오르와 마테우스 쿠냐가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 가브리엘 마르티넬리, 하양이, 중원에는 브루노 기마랑이스, 카세미루가 포진했다. 포백은 더글라스 산토스-가브리엘 마갈량이스-마르퀴뇨스-다닐루가 꾸렸다. 알리송 베케르가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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노르웨이는 4-3-3으로 맞섰다. 엘링 홀란을 축으로 안토니오 누사와 알렉산데르 쇠를로트가 좌우에 포진했다. 중원은 마르틴 외데고르-산데르 베르게-파트리크 베르그가 꾸렸다. 포백은 다비드 뮐레르 볼페-토르비에른 헤겜-크리스토패르 아예르-율리안 뤼에르손이 구성했다. 외르얀 뉠란이 골문을 지켰다.

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전반 3분만에 노르웨이가 득점에 성공했다. 외데고르가 오른쪽으로 파고들던 쇠를로트에게 날카로운 패스를 찔렀다. 쇠를로트가 컷백을 시도했고, 뛰어들던 베르그가 오른발로 마무리했다. 하지만 쇠를로트의 위치가 오프사이드였다. 위기를 넘긴 브라질은 하양과 비니시우스의 돌파로 조금씩 주도권을 잡아갔다.

10분 브라질이 좋은 기회를 잡았다. 기마랑이스의 전진패스가 전방으로 향했고, 왼쪽으로 파고들던 쿠냐에게까지 연결됐다. 쿠냐가 치고들어가다 아예르의 태클에 걸려 넘어졌다. 브라질 선수들은 페널티킥이라고 강력히 주장했다. VAR이 체크에 들어갔고, 주심이 바로 온필드리뷰를 실시했다. 페널티킥을 선언했다. 기마랑이스가 키커로 나섰다. 노르웨이의 뉠란 골키퍼가 잘 막아냈다.

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16분 하양이 오른쪽에서 멋진 트래핑 뒤 파고들다 오른발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 전반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다. 30분 브라질이 왼쪽에서 좋은 장면을 만들었다. 비니시우스가 돌아들어가던 마르티넬리에게 날카로운 패스를 찔렀다. 파고들던 마르티넬리가 날카로운 컷백을 시도했고, 이는 뉠란의 발에 맞고 골대를 벗어났다.

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35분 노르웨이가 반격했다. 역습에 나선 노르웨이는 박스 안에 있던 외데고르까지 볼을 보냈다. 외데고르는 수비의 움직임을 이용하며 왼발 슈팅을 시도했다. 옆그물을 때렸다. 37분 홀란이 첫 슈팅을 날렸다. 누사가 왼쪽에서 올린 크로스를 홀란이 뛰어들며 골키퍼 키를 넘기려는 감각적인 슈팅을 시도했다. 약했다. 알리송이 쉽게 잡아냈다.

40분 노르웨이의 실수를 틈타 브라질이 좋은 찬스를 잡았다. 외데고르의 볼을 비니시우스가 뺏어냈다. 이후 왼발 슈팅을 시도했지만, 뉠란에게 막혔다. 42분에는 노르웨이가 브라질 허리진에서 볼을 뺏은 후 기회를 만들었다. 누사-홀란에게 이어진 볼이 다시 외데고르까지 연결됐다. 외데고르가 수비를 앞에 두고 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 나갔다.

이후에도 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 48분 노르웨이가 전반 들어 가장 좋은 기회를 잡았다. 골키퍼의 롱킥이 홀란에게 향했다. 홀란이 브라질 센터백 사이에서 경합을 이겨냈고, 이 볼은 뛰어들어오던 외데고르가 잡았다. 외데고르의 왼발 슈팅은 알리송 골키퍼의 선방에 막혔다.

브라질도 반격했다. 49분 카세미루의 날카로운 크로스가 마르티넬리에 향했다. 오프사이드 트랩을 무너뜨렸지만, 머리에 맞지 않았다. 팽팽한 흐름이 끝까지 유지됐다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

노르웨이가 후반 시작과 함께 변화를 택했다. 쇠를로트와 누사를 빼고 오스카르 보브와 안드레아스 시엘데루프가 투입됐다. 49분 베르그가 아크 정면을 돌파한 후 오른발 슈팅을 때렸다. 골대를 크게 넘어갔다. 브라질도 변화를 줬다. 13분 쿠냐를 빼고 엔드릭을 투입해 전방을 강화했다.

14분 브라질이 결정적 기회를 놓쳤다. 비니시우스가 왼쪽에서 절묘한 오른발 아웃사이드 패스를 찔렀다. 엔드릭이 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 하지만 터치가 좋지 않았다. 엔드릭은 골키퍼 나온 것을 보고 왼발 로빙 슈팅을 시도했지만, 골대를 벗어났다.

17분 브라질이 또 한번 기회를 놓쳤다. 마갈량이스가 헤더로 떨군 볼을 하양이 슈팅으로 연결했다. 이번에도 뉠란이 막아냈다. 이어 카세미루의 크로스가 하양에게 향했다. 하양이 머리로 내준 볼을 기마랑이스가 뛰어들며 슈팅으로 연결했지만, 이번에도 뉠란의 선방에 걸렸다. 하지만 하양의 위치가 오프사이드였다.

노르웨이가 18분 또 한장의 교체카드를 썼다. 뤼에르손을 빼고 프레드리크 아우르스네스가 들어갔다. 21분 노르웨이가 멋진 빌드업에 이어 박스까지 파고든 아예르에게 연결했다. 아예르는 기가 막힌 아웃사이드 패스를 찔렀다. 홀란이 슬라이딩하며 발을 갖다댔지만, 아쉽게 맞지 않았다.

22분 브라질이 승부수를 띄웠다. 마르티넬리와 하양을 빼고 네이마르와 다닐루 산투스를 넣었다. 29분 노르웨이가 역습에 나섰다. 홀란이 따낸 볼을 시엘데루프가 박스 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했다. 알리송 골키퍼가 잘 막아냈다. 33분 브라질은 기마랑이스 대신 에데르손 시우바를 투입했다.

34분 노르웨이가 선제골을 넣었다. 홀란이 단 한번의 찬스를 놓치지 않았다. 왼쪽에서 시엘데루프가 수비를 제친 후 오른발 크로스를 올렸다. 홀란이 마갈량이스 뒤에서 움직이며 껑충 뛰어올랐다. 머리로 찍어눌렀고, 이 볼은 알리송이 막지 못했다. 홀란의 이번 대회 여섯번째 골이었다. 전경기 득점 행진을 이어갔다.

40분 노르웨이가 가슴을 쓸어내렸다. 돌파를 막으려던 볼이 골대로 향했다. 뉠란이 끝까지 팔을 뻗어 막아냈다. 손을 맞고 골대를 맞았다. 브라질의 공세가 계속됐다. 카세미루가 박스를 파고든 후 날카로운 크로스를 시도했지만, 골대를 벗어났다.

홀란이 경기에 쐐기를 박았다. 시엘데루프가 왼쪽에서 내준 패스를 받아, 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 알리송의 손을 넘어 그대로 오른쪽 골망을 흔들었다. 홀란은 7번째 득점으로 월드컵 득점 공동 선두로 뛰어올랐다.

남은 시간 브라질이 총력을 다했지만, 노르웨이 수비벽은 두터웠다. 노르웨이는 추가시간 묄레르 볼페 대신 레오 외스티고르를 넣었다. 막판 브라질이 흥분하며 경기가 과열됐다. 종료직전 브라질이 페널티킥을 얻어냈다. 네이마르가 이를 성공시켰다. 결국 경기는 노르웨이의 2대1 승리로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com