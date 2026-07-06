"숙소 거실서 비눗방울을?"…손담비, 딸과 놀다 뜻밖의 '민폐 논란'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 손담비가 딸과 함께한 일상을 공개했다가 예상치 못한 '민폐 논란'에 휩싸였다.

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손담비는 지난 5일 자신의 SNS에 "해이는 천사다"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 속초로 떠난 여행 중 숙소로 보이는 공간에서 딸 해이 양과 시간을 보내는 손담비의 모습이 담겼다.

자동으로 비눗방울이 발사되는 장난감을 이용해 딸과 놀아주며 환한 미소를 짓는 등 다정한 모녀의 일상이 눈길을 끌었다. 해이 양이 엄마를 꼭 끌어안는 장면도 담기며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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그러나 일부 누리꾼들의 시선은 비눗방울 놀이를 한 장소에 집중됐다.

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영상 속 공간이 개인 자택이 아닌 숙소 공용 거실로 보인다는 점을 문제 삼은 것이다.

온라인에서는 "비눗방울 액체가 바닥에 남으면 미끄럽고 끈적거릴 수 있다", "다른 사람이 이용하는 공간이라면 조금 더 조심했어야 하는 것 아니냐", "청소하는 사람까지 생각했어야 한다" 등 배려가 부족했다는 반응이 이어졌다.

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반면 "아이와 잠깐 놀아준 영상을 너무 확대 해석하는 것 같다", "훈훈한 가족 일상인데 과도한 지적이다", "정확한 상황도 모른 채 비판하는 것은 지나치다"는 의견도 적지 않았다.

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이처럼 같은 영상을 두고 배려 부족이라는 지적과 과도한 비판이라는 반응이 엇갈리면서 온라인에서는 갑론을박이 이어지고 있다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com