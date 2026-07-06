린, 이수와 이혼 사유 언급 "안 좋게 헤어진 건 아냐, 친한 친구 잃은 느낌" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 린이 이혼 사유를 간접적으로 언급하며 전남편 이수를 응원했다.

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5일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 절친 케이윌과 만난 린의 모습이 담겼다.

쑥뜸방에 나란히 누워 도란도란 얘기를 하던 케이윌과 린. 케이윌은 유튜브 콘텐츠인 '아는 형수'에 대해 언급했다. 케이윌의 본명을 따 만든 '아는 형수'는 실제로 케이윌이 아는 형수님들을 초대해 대화를 나누는 콘텐츠. 특히 신동엽의 아내 선혜윤PD의 출연으로 화제가 된 바 있다.

이에 대해 케이윌은 "동엽이 형은 술도 좋아하지 않냐. 어떤 여자가 저 남자를 감당할 수 있을까 궁금했다. 꼭 하고 싶었는데 대박이 났다"며 "처음 두 분이 같이 있었을 때 본 게 머리에 남는다. 혜윤 누나는 동엽이 형을 어떻게 감당할까 궁금했는데 혜윤 누나가 술자리 오셨을 때 혜윤 누나가 더 신났고 동엽이 형이 케어하는 상상하지 못했던 그림이 그려졌다. 내 눈에는 너무 사랑스러워 보였다. 호흡 좋은 가정 같은 느낌이었다"고 밝혔다.

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이에 린도 자신의 지난 결혼 생활을 돌아봤다. 린은 "이혼이라는 걸 선택했지만 나는 사실 결혼을 추천한다. 정말 행복하고 알맹이가 많은, 고운 알맹이가 남은 결혼 생활을 했다. 밖으론 어떻게 비춰질 지 몰라도"라고 털어놨다.

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린은 "너무 친한 친구였다. 남편이 없어진 것도 없어진 건데 친구를 잃은 거 같다"며 "아쉽달까. 슬픈 느낌이랄까"라며 이수와 이혼 속내를 밝히며 눈물을 보였다.

케이윌은 "오랜 친구 사이였다가 연인이 됐다가 헤어져도 엄청 힘든데"라고 공감했고 린은 "어색한 거다. 안 좋게 헤어진 건 아니니까 항상 응원한다"며 전남편 이수에게 응원을 보냈다.

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wjlee@sportschosun.com