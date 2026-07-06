송필근, 괴사성 췌장염으로 시한부 선고까지 "염산 삼키는 고통, 이번 주가 고비라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 송필근이 시한부 선고까지 받았던 투병기를 고백했다.

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6일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '죽음의 언덕을 넘고 나니 보이는 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

2023년 괴사성 췌장염으로 투병했던 송필근은 "아침에 일어났는데 갑자기 소화가 안 되는 거 같았는데 그날밤 갑자기 쓰러져서 실려갔다. 피검사를 했는데 이렇게 아플 수 있나 싶었다. 염산을 삼킨 거 같은 통증이었다. 진통제를 놔줬는데도 안 들었다"고 떠올렸다. 괴사성 췌장염은 췌장 조직이나 주변 조직의 일부가 괴사하는 상태.

송필근은 "췌장이 스스로 녹는 거다. 피검사를 했는데 정상 수치가 0.5까지인데 36인 상태로 4개월 동안 안 떨어졌다"며 "염증 수치는 떨어질 생각을 안 하고 3개월쯤 됐을 때는 의사 선생님이 가족들을 따로 불러서 '마음의 준비를 하셔라. 이번 주가 고비가 될 거 같다'고 얘기했다"고 시한부 선고까지 받았다고 밝혔다.

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송필근은 "췌장이 등쪽에 있어서 누우면 더 고통스럽다. 애매한 자세로 4개월을 버텼다. 계속 간호사 부르면서 진통제 좀 놔달라 했다. 불이 안에서 타고 있는 느낌이었다. 녹은 염증 액은 뱃속에 차서 복수가 찬다. 나중에는 구멍을 뚫고 그 액을 빼낸다. 빼내는데 너무 걸쭉해서 호스가 막힌다. 몸에서 흙탕물이 계속 나오는데 막혀서 안 나오면 주사로 계속 뚫는 거다. 결국에는 수술로 빼내야 할 거 같다더라"라며 "수술도 의미가 없는 게 췌장이 괴사를 멈춰야만 수술이 가능하다. 36kg가 빠져서 지금 몸 상태는 수술을 못 버틴다더라. 4개월 넘게 링거로만 영양섭취를 했다. 그러니까 살이 빠질 수밖에 없고 근육까지 다 빠졌다"고 밝혔다.

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친분이 없던 송은이에게 자주 안부 연락을 받았다는 송필근은 "정말 전화를 자주 주셨다. 정말 큰힘이 됐고 감사하다. 완쾌되고 가장 먼저 송은이 선배를 찾아갔다"고 고마워하기도 했다.

다행히 기적적으로 췌장 괴사가 멈췄고, 송필근은 그날 바로 수술을 했다고. 송필근은 "5시간 반 동안 구멍 8개를 뚫어도 안 돼서 아래 20cm 가량 절개해서 8번 넘게 헹궈냈다 하더라"라며 "다음날부터 염증 수치가 12씩 떨어지더라. 기적적으로 이 모든 일이 2~3일 내에 일어난 일이다. 2주 후에 정상 수치로 돌아와서 퇴원했다"고 밝혔다.

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죽음의 문턱에서 돌아온 후 마음가짐도 달라졌다는 송필근은 "내가 가지고 싶다 하는 건 의미 없고 부질없다는 걸 안다. 사람들이 갖고 싶어하는 건 대부분 죽을 때 쓸모 없는 거더라. 내려놓기로 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com