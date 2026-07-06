[속보]정몽규 대한축구협회장, 사임서 제출 "모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기장을 찾은 정몽규 대한축구협회 회장이 박수를 보내 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 정몽규 대한축구협회장이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 박찬준 기자]정몽규 대한축구협회 회장이 사임서를 제출했다.

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정몽규 회장은 6일 오전 천안 코리아풋볼파크에서 부회장 및 이사들이 참석한 가운데 마지막 임원회의를 개최한 후 사임했다. 이로써 지난 2013년 1월28일 제52대 대한축구협회장에 당선된 이후 4선을 역임한 정몽규 회장은 만 13년 5개월여 만에 한국축구 수장직에서 물러났다.

정몽규 회장은 지난달 29일 사퇴를 선언했다. 사퇴의 변에서 '여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다. 이 모든 것은 다 제 부덕의 소치라고 생각한다'고 사퇴의 변을 전했다.

당초 그는 7월 19일 북중미월드컵 폐막 후 사직서를 제출할 계획이었다. 하지만 정몽규 회장은 현재 대한축구협회를 둘러싼 상황을 하루빨리 정상화시키기 위해서는 사퇴를 앞당기는 것이 낫다는 판단을 한 것으로 알려졌다.

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대한축구협회는 정관 제23조에 따라 부회장 중 한 명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행할 예정이다. 또 직무 대행을 중심으로 후임 회장 선거 과정을 차질 없이 공정하게 준비해 나갈 계획이다. 다음은 정몽규 회장의 인사말 전문.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기장 찾은 정몽규 대한축구협회장, 차범근 전 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

대한축구협회장직을 내려놓으며 여러분께 드리는 마지막 인사입니다.

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국민 여러분, 그리고 축구인 여러분.

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그동안 대한민국 축구를 향해 보내주신 뜨거운 사랑과 질책 모두 머리 숙여 감사드립니다.

대한축구협회장이라는 중책을 맡는 동안, 대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸습니다. 때로는 기대에 부응했고, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했습니다.

모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임입니다.

이제 저는 회장직에서 물러나, 한 명의 열성적인 축구팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠습니다. 대한민국 축구는 언제나 그랬듯, 수많은 시련을 넘어 다시 한 번 높이 비상할 것이라 확신합니다.

그간의 과분한 성원에 진심으로 감사드립니다.

2026년 7월 6일

정몽규 드림