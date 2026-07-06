"내가 살아야 할 이유" 박미선, 항암 앞두고 오열한 사연 '가족의 불꽃놀이'

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박미선이 유방암 항암 치료를 견뎌낼 수 있었던 원동력을 가족에게서 찾았다고 고백하며 먹먹함을 안겼다.

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6일 MBN '남의 집 귀한 가족' 측은 "박미선이 건강을 되찾고자 결심한 이유"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 이봉원과 강릉 바다를 찾은 박미선은 "겨울에 왔었고, 1년 반 정도 시간이 지난 뒤 여름에 다시 오게 됐다"며 "그때는 여러 가지 생각이 정말 많았을 때였다가 치료 잘 끝내고 다시 강릉 앞바다를 보고 있으니 '참 다행이다. 잘 견뎠다'는 생각이 들었다"라며 긴 치료 과정을 이겨낸 소회를 전했다.

당시 여행을 왔지만 숙소에만 머물렀다는 박미선은 "보통 수술을 하고 나서 한 달 정도 있다가 항암 치료를 시작한다"라면서 "그 한 달 동안은 사람이 정말 이상해진다. 걱정도 많이 되고 별의별 생각이 다 든다"라며 힘들었던 시간을 회상했다.

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이어 "그때 남편이 갑자기 강릉에 가자고 하더라. '무슨 강릉에 가냐'며 짜증도 많이 냈다"라면서 "바다에 가자고 하는데 체력이 완전히 떨어진 상태라 못 나가겠다고 했는데 아이들이 '엄마 창문 열고 봐'라고 하더라"고 말했다.

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박미선은 "창문을 열어보니 남편과 아이들까지 셋이 미리 준비한 불꽃놀이를 하더라"며 "그 모습을 보면서 '내가 건강을 찾아야 하는 이유가 바로 저 세 사람이구나'라는 생각이 들었다"라며 눈물을 흘렸다.

그는 "그때 방에서 많이 울었다. 속상해서 운 게 아니라 '내가 건강을 찾아야 하는 이유가 가족이구나'라는 마음이 들었다"며 "그때 마음을 다잡고 항암 치료를 시작했다"고 밝혀 먹먹함을 안겼다.

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한편, 박미선은 지난 2024년 12월 유방암 초기 진단을 받고 방송 활동을 중단했다. 이후 수술과 항암 16회, 방사선 치료를 거친 그는 현재 치료를 마치고 회복 중이다.

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박미선은 현재 상태에 대해 "건강하게 치료는 계속 받고 있다. 약물치료를 계속하고 있고 다음 달에 검사하러 간다. 6개월에 한 번씩 정기적으로 받고 있다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com