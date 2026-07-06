다니엘은 마라톤, 민희진은 새 보이그룹…뉴진스 파국 배후 녹취 폭탄에도 마이웨이[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 뉴진스 출신 다니엘과 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)가 마이웨이를 이어가고 있다.

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2일 오후 서울중앙지법 제31민사부에서 남인수 부장판사 심리로 어도어가 다니엘과 다니엘의 모친, 민 전 대표에게 제기한 331억원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송 세 번째 변론 기일이 열렸다.

이날 어도어 측은 다니엘이 다른 멤버들과 달리 이모셔널 오렌지스 협업 음원 녹음과 같은 뮤지션 활동과 화보 촬영을 비롯한 상업 활동을 독단적으로 진행하며 어도어와의 전속계약을 위반했다고 진술했다.

또 뉴진스가 민 전 대표와 손잡고 연예 기획 사업을 목적으로 하는 조합을 설립하고, 홍콩 컴플렉스콘 주최사이기도 한 중국 자본 회사와 이중 계약을 체결했다고도 주장했다.

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다니엘 측은 실제로 앨범을 발표하지 않았고, 다른 멤버들도 함께 컴플렉스콘에 출연한 것을 어도어에서 알고도 돌아오라고 했기 때문에 전속계약 위반이 아니라는 입장이다.

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민 전 대표에 대한 폭로도 나왔다.

어도어 측에서 제시한 2024년 9월 녹취록에 따르면 민 전 대표는 뉴진스의 라이브 방송을 주도하면서 자신도 같이 방송을 하면 탬퍼링 문제가 불거질 수 있기 때문에 분리해야 한다고 말했다. 또 어도어와의 소송 비용을 상쇄할 수 있는 금전적 보상을 약속하고, 뉴진스가 어도어에 패소하자 어도어가 받아들이지 못할 내용을 요구해 새로운 전속계약 해지 사유를 만들라고 부모들을 유도한 내용도 포함됐다.

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디스패치는 민 전 대표가 멤버 부모들이 사비로 설립한 조합 자금으로 컴플렉스콘을 비롯한 NJZ 활동을 주도했고, 자신이 준비하고 있는 신인 그룹 연습실 비용 등도 해결했다고 보도했다. 또 중국 자본 회사를 부모들에게 소개한 것도 민 전 대표로, '아일릿 일부 멤버가 뉴진스를 조롱했다'는 내용을 법정 제출 자료에 추가하라고 지시하는 등 '아일릿 공격' 계획을 세우고, 민지와 다니엘 모친에게 어도어와의 협상 미팅에서 녹취를 하라고 했다는 의혹도 제기했다.

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이런 가운데 다니엘과 민 전 대표 진영은 평화롭다.

다니엘은 최근 호주 골드코스트에서 개최된 '2026 차이나 에어라인 하프 마라톤'에 참석했다. 민 전 대표는 오케이레코즈를 설립하고 새로운 보이그룹을 준비 중이다.

다만 평화가 언제까지 유지될지는 미지수다.

어도어가 제기한 손해배상 청구소송 4차 변론기일은 23일 열린다. 또 민 전 대표는 하이브와의 주주간 계약 확인 소송도 앞두고 있다. 이제까지 주주간 계약 확인 소송에서는 민 전 대표가 유리한 고지를 점하는 듯 했다. 1심 재판부는 "민희진은 어도어에 대한 하이브의 지배력을 약화시키고 어도어를 독립 지배할 수 있는 방안을 모색했다"면서도 탬퍼링 의혹을 받아들이지 않았다. 이에 하이브가 불복하면서 항소장을 제출한 상황. 하지만 이번 소송에서 탬퍼링 의혹 관련 증거가 공개됐고, 2심 재판부가 이 증거를 인정한다면 새로운 변수가 될 가능성이 높다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com