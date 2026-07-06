칠레 아미들 뿔났다…BTS 콘서트 불허에 대통령궁 앞 수백 명 '보랏빛 시위'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 칠레 정부가 방탄소년단(BTS)의 국립경기장 공연을 불허하자 현지 팬덤 '아미(ARMY)'가 거리로 나섰다. 수백 명의 팬들은 수도 산티아고 도심에서 대통령궁까지 행진하며 공연 개최를 촉구했다.

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5일(현지시간) 칠레 현지 언론 등에 따르면 산티아고 플라사 이탈리아에는 수백 명의 BTS 팬들이 모여 정부의 국립경기장 사용 불허 결정에 항의하는 평화 시위를 벌였다.

팬들은 그룹을 상징하는 보라색 의상을 입고 "BTS를 국립경기장으로", "음악도 예술도 경기장을 훼손하지 않는다" 등의 문구가 적힌 피켓과 현수막을 들고 알라메다 거리를 지나 대통령궁인 모네다궁 인근까지 행진했다.

22세 팬 다니엘라 트루히요는 스페인 EFE통신과의 인터뷰에서 "우리는 매우 화가 나 있다"며 "콘서트를 취소할 수는 없다. 우리가 사랑하고 삶을 지탱하게 해준 아티스트를 만날 기회를 빼앗는 것"이라고 목소리를 높였다.

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현지 팬클럽 관계자 히셀 뮤뇨스 역시 "국립경기장 외에는 수만 명의 관객을 수용할 수 있는 현실적인 대안이 없다"며 정부의 결정을 재검토해 달라고 촉구했다.

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논란은 칠레 국립스포츠연구소(IND)가 오는 10월 예정된 BTS의 산티아고 국립경기장 공연 3회를 승인하지 않으면서 시작됐다.

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IND는 공연에 필요한 360도 중앙 무대 설치와 철거 과정에서 경기장 잔디가 훼손될 가능성이 크고, 이후 예정된 축구 경기와 대형 행사 일정에도 영향을 줄 수 있다며 "순수한 기술적 판단에 따른 결정"이라고 설명했다.

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반면 팬들은 정부의 결정에 정치적 배경이 있는 것 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

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일부 참가자는 "국내 다른 이슈를 덮기 위한 정치적 결정"이라며 "매우 불공평하고 무례한 처사"라고 비판했다.

칠레 정부는 현지 공연기획사 DG 메디오스가 경기장 사용 승인을 받기 전에 티켓을 판매한 점도 문제로 지적했다.

당국은 공연 무대가 약 600톤에 달하는 하중을 잔디에 가할 것으로 예상되며, 복구 기간 동안 경기장 운영에도 큰 차질이 생길 수 있다고 밝혔다.

정부는 국립경기장 인근 대체 장소와 지방 도시 경기장 활용 가능성도 검토하고 있지만, 3일간 약 20만 명의 관객을 수용할 수 있는 시설을 찾기 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

이번 사안을 두고 칠레 정치권에서도 공방이 이어지고 있다.

일부 야권 인사들은 정부가 대규모 문화 행사를 충분히 조율하지 못했다고 비판하며 책임 규명을 요구했고, 정부는 안전과 행정 절차에 따른 결정이라는 입장을 유지하고 있다.

narusi@sportschosun.com