이동건, 제주 카페 돌연 영업 중단…"재정비 시간 갖겠다" 무슨 일

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이동건이 직접 운영 중인 제주 카페가 재정비를 위해 잠시 영업을 중단한다.

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6일 이동건 카페 공식 SNS에는 "7월 9일부터 재정비의 시간을 갖게 됐다"는 내용의 안내문이 게재됐다. 카페 측은 "그동안 저희 매장을 아껴주시고 찾아주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 당분간 휴업에 들어간다는 소식을 전했다.

이동건은 지난해 4월 제주 애월읍에 개인 카페를 열고 운영을 시작했다. 오픈 이후 직접 매장에 나와 손님을 맞이하고 방문객들과 소통하는 모습이 알려지며 화제를 모았다. 특히 각종 이벤트를 진행하는 것은 물론, 서울 성수동에서 팝업스토어를 열어 카페의 시그니처 커피와 디저트를 선보이는 등 브랜드 운영에도 적극적으로 나섰다.

다만 이번이 처음 휴업은 아니다. 해당 카페는 지난 6월에도 내부 공사를 이유로 두 차례 임시 휴업을 진행한 바 있다.

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이번에는 '재정비'를 이유로 다시 한번 운영을 멈추게 되면서 향후 어떤 모습으로 새 단장해 돌아올지 관심이 모이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com