김태형 감독 인내심 한계인가.. KIA전인데 윤동희 나승엽 2군행이라니

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 롯데의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 롯데 김태형 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 전반기 마지막 3연전을 앞두고 1군 엔트리를 대거 변동했다.

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롯데는 6일 투수 박세웅 정현수와 야수 윤동희 나승엽을 2군으로 보냈다.

이들 중 박세웅만 휴식 차원. 박세웅은 남은 3경기 등판 일정이 없어서 엔트리 한 자리를 비워줬다. 정현수는 3일 1군에 올라왔지만 5일 경기서 아웃카운트를 하나도 못 잡고 2점을 주고 말았다. 정현수는 3일 만에 다시 2군행.

윤동희와 나승엽은 롯데 핵심 야수 자원이다. 하지만 최근 타격 슬럼프에 빠졌다.

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김태형 롯데 감독은 결단을 내렸다. 전반기 3경기를 남긴 시점에서 윤동희 나승엽을 2군으로 내려보냈다.

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윤동희는 올해 47경기 타율 2할3푼1리 4홈런 OPS(출루율+장타율) 0.701을 기록했다. 5일 수원 KT전 도중에 교체됐다.

나승엽도 침체가 길어지고 있다. 나승엽은 48경기 타율 2할2푼8리 5홈런 OPS 0.657을 기록했다. 지난 주말 3연전 9타수 무안타 포함 최근 5경기 연속 무안타다.

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반면 롯데는 최근 분위기가 좋다. 지난 18경기 12승 1무 5패로 반등했다.

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82경기 36승 2무 44패로 8위. 승패마진이 6월 한때 -15까지 떨어졌지만 많이 회복했다.

5위 두산과 승차 5경기 차이다. 4위 KIA와 승차는 7.5경기다.

롯데는 7일부터 안방 사직구장으로 KIA를 불러들인다. KIA전을 최소 2승 1패로 통과한다면 후반기까지 상승세를 기대할 수 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com