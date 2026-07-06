백진희 "'하이킥'으로 번 돈 다 날려..사람 너무 믿으면 안 돼"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백진희가 데뷔 초 이중계약 사기 피해를 당해 '하이킥'으로 번 수입을 모두 위약금으로 날렸던 사연을 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '백진희 | 뼈아픈 과거 고백.. 힘들어도 주변에 징징대지 못하고 버텨내야 했던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백진희는 연예계 활동 중 가장 뼈아팠던 순간을 묻자 "늘 뼈아프고 힘들었다"고 답했다. 이어 "이런 말을 하면 좀 오만하다고 느낄 수도 있는데 그때 너무 치열하게 열심히 살아서 다시 돌아가고 싶지 않다"며 "돌아간다고 하면 그만큼 못 할 거 같다. 그래서 오히려 30대가 편해진 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "그때 너무 잘하고 싶었는데 사실 경험치가 적으니까 노력으로 채우려고 하면 안 채워지는데 그게 안 채워져서 너무 힘들어했던 거 같다"고 돌아봤다.

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또 백진희는 "'하이킥'을 만나기 전까지 나는 평범한 사람이었는데 (출연 후) 마트뿐만 아니라 지하철역도 한동안 못 갔다"며 "갑자기 관심받다 보니까 사람이 많은 데 가면 나는 멈춰있고 모든 사람이 흘러가는 것처럼 보이는 공황의 시초였던 거 같다. 그래도 그때 도예를 배워서 힘든 시기를 잘 넘겼다"고 회상했다.

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이어 데뷔 초 겪었던 이중계약 사기 피해도 고백했다. 그는 "그때가 막 '하이킥'을 시작할 때였다. 회사 계약이 되어있는 상태였다. 그런데 중간에 매니저가 다른 회사 계약이 끝났다고 말해줬는데 알고 보니까 아니었던 거다"라며 당시 상황을 설명했다.

그러면서 "이중계약이 되니까 내용증명이 날아오기 시작했다. 이제 막 알려지기 시작했는데 그런 게 큰 문제가 될 수 있으니까 '하이킥' 하면서 번 돈을 위약금으로 물어줬다"며 "몰랐으니까 인생공부였다고 생각한다. 그리고 사람을 너무 믿으면 안 된다는 것도 알았다"며 씁쓸해했다.