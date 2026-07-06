"차기협회장 선거 출마하지 않을 분" 최휘영 장관이 밝힌 박지성X이영표X박주호 혁신위원 뽑은 이유

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

사진제공=문화체육관광부

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장(왼쪽부터), 유승민 대한체육회 회장, 최휘영 공동위원장이 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 축구대표팀의 북중미월드컵 32강 탈락 직후 문화체육관광부(문체부)가 긴급하게 만든 'K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)'가 6일 출범했다.

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최휘영 문체부장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 남자축구 이해관계자 위원회 위원이 공동위원장으로 참여한 혁신위는 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구 레전드들과 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대 교수 등 체육 행정가 및 전문가들이 참여했다.

홍명보호가 북중미월드컵에서 1승2패, 조 3위로 32강 진출에 실패한 후 축구계를 향한 국민적 비판 속에 출범한 혁신위 첫 회의에서 최휘영 문체부 장관이 모두발언에 나섰다. 당초 공동위원장으로 발표됐던 최 장관은 이날 위원장 자리를 '체육계 수장'인 유승민 대한체육회장에게 넘겼다.

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 최휘영 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 최휘영 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

최 장관은 모두 발언을 통해 "온 국민이 사랑하는 우리 축구가 위기다. 선수 때문이 아니다. 부진한 성적 탓이 아니다. 우리나라 축구를 이끌어 온 지도자 집행부에 대한 신뢰가 급격히 무너졌기 때문"이라고 직격했다. "축구협회 회장님은 오래 전부터 사퇴를 예고하시다가 오늘 그만두셨다. 국가대표 감독님도 떠나셨다. 수많은 국민들이 답답함과 허탈함으로 분노에 차 있는데 우리 축구의 미래를 책임 있게 이야기하시는 분들이 없다. '무엇을 해야 하느냐' 고민 끝에 박지성 위원님과 이영표 위원님을 차례로 찾아 뵙고 장시간 대화를 나누며 지금은 누군가 중심을 잡아주는 역할이 필요하다는 데 의견을 같이 했다. 넘어졌지만 다시 일어나려 하는구나. 국민들께서 희망을 가슴 속에 품으실 수 있도록 누군가는 움직여야 한다고 했다. 그 기간은 우리나라 축구의 미래를 이끌고 갈 우리 축구협회의 차기 집행부가 출범하기 전까지 한시적이어야 한다고 정리됐다. 오늘 출범하는 혁신위원회는 이렇게 탄생됐다"고 배경을 소상히 설명했다.

출처=문화체육관광부

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이어 혁신위 위원 인사의 배경도 소개했다. "무엇보다 축구인들이 이 논의를 주도해야 한다는 원칙은 처음부터 확고했다. 그리고 축구의 발전을 위해 그동안 제기해 온 숱한 이야기들을 가장 잘 이해하고 있는, 우리가 어느 방향으로 나아가야 할지 길을 찾을 수 있는 시야와 역량을 갖춘 분, 부당함에 맞서고 정정당당하게 분노를 용기 있게 표출해 오시는 그래서 국민의 신뢰와 축구계 내부에 신망을 얻고 계신 분, 그리고 또 한 가지 차기 협회장 선거에 출마하지 않을 분으로 박지성, 이영표, 박주호 이렇게 세 분을 먼저 뽑았다"고 말했다 '그리고 이런 논의를 큰 틀에서 함께 이끌기도 하고 뒷받침도 해야 하는 역할을 위해서 우리나라 체육계 수장이신 대한체육회 유승민 회장님을 모셨다. 단일 종목을 위한 기구임에도 흔쾌히 위원직을 수락해 주신 이 회장님께 특별히 감사드린다. 그리고 이어서 실행 즉 우리가 지금 어떤 논의를 하고 있는지를 이해하고 실행에서 책임을 다해야 할 것으로 대한축구협회와 한국프로축구연맹에서 각각 김승희 전무이사님과 조연상 사무총장님이 참여하셨다. 여기에 축구에 대한 각별한 애정으로 우리 혁신위원회의 활동을 도와주실 분으로 유영근 변호사님과 김대희 교수님 등 두 분의 전문가를 초대했다"고 했다.

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 이영표 해설위원이 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박주호 해설위원이 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

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이어 "그리고 마지막 저, 문체부 장관이 혁신 위원으로 참여한다. 정부를 대표해서 제가 참여하는 이유는 명확하다. 먼저 우리가 이렇게 모여서 의논할 수 있도록 판을 깔고 틀을 만들어주기 위함이다. 그리고 우리나라 축구의 든든한 후견인 믿음직스러운 조력자로서의 역할을 하기 위해서다. 정책으로 예산으로 우리 축구의 미래를 설계해 나가는 데 정부는 든든한 지원자가 돼야 한다. 그것이 앞으로 제가 세심하게 챙겨야 할 일들이라고 강조했다. "잘 아시다시피 우리 축구협회의 독립성은 반드시 보장받아야 할 가시이며 약속"이라면서 "정부가 법에 정해진 범위를 넘어서서 협회 사무에 개입하는 건 있을 수 없는 일"이라고 말했다. "지켜야 할 선을 지키면서 동시에 국민의 염원을 실천해 나갈 수 있도록 해야 할 소명을 다하는 데 전력을 기울이겠다"고 약속했다.

이어 최 장관은 위원장 자리를 유승민 회장에게 넘겼다. "그런 차원에서 그 실천의 한 방식으로 저는 이렇게 결심했다. 저는 지금 이 순간부터 혁신위원회의 공동위원장직을 물러나고 한 사람의 위원으로서 이 혁신위원회에 참여하고자 한다. 그리고 제가 물러난 자리는 대한민국 체육계를 이끌고 계신 유승민 대한체육회장님께서 맡아주실 것을 요청드린다"고 했다. "제가 이렇게 하고자 하는 이유는 말씀드렸듯이 이제 본격적인 논의의 장이 만들어졌고 이제부터는 축구인들 체육인들이 주도적으로 이끌어 나가 주셨으면 하는 바람에서"라면서 "정부는 한 걸음 뒤에 서서 여러분들과 함께 K-축구의 미래를 설계하고 지원하는 일에 최선을 다하겠다"고 말했다.

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 최휘영 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 유승민 대한체육회장이 공동위원장에 추대된 후 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

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공동위원장 직을 이어받은 유승민 회장이 모두발언을 이어갔다. "이렇게 한국 축구의 발전과 국민적 신뢰 회복을 위해서 깊은 논의의 장을 마련해 주신 데 대해 진심으로 감사드린다. 장관님과 차관님의 제안을 받고 고민을 했던 것도 사실"이라면서 "그런데 체육인의 한 사람이자 팬의 입장에서 직접적으로 위원회에 참여해서 어떤 도움을 어떻게 될 수 있을까라는 고민 때문에 며칠 제 인생에서 가장 많은 고민을 한 시간이었다"고 털어놨다. "물론 체육인의 한 사람이자 또 체육 행정을 이끌고 있는 대한체육회장이기 때문에 책임을 함께 해야 한다는 생각을 했고 그로 인해서 위원직을 수락하게 됐는데 또 장관님께서 체육인들이 주도하는 또 축구인들이 앞장서서 축구협회의 발전과 축구 선수들의 앞날의 밝은 미래를 위해서 이제 위원장직을 주셔서 더욱더 무거운 책임감을 느낀다. 저도 체육인이기 때문에 이번 월드컵이 끝난 후에 다양한 국민 여러분들의 목소리를 함께 듣고 함께 무거운 마음으로 고민하고 생각하고 있었다. 다만 이 위원회가 논의가 정말 실제 제도 개선으로 이어지기 위해서는 논의 결과가 권고인지 또 협의안인지 또는 후속 절차를 전제로 한 이행 과제인지 그 성격을 명확히 할 필요가 있다. 분명히 그 성과를 우리 대선으로 이어지기 위해서는 장관님이나 차관님 그리고 모두가 한 목소리로 이 축구협회의 변화를 이끌어야 된다. 특히 또 장관님께서 모두 발언에 말씀해 주셨듯이 축구협회는 다만 대한체육회 산하 단체다. 또 축구협회는 FIFA 정관을 따라야 하는 어떤 국제적인 대한민국을 대표하는 축구 단체로서 저희가 독립성과 자율성에 대해서도 분명히 보장해야 한다, 그래서 이 부분을 함께 챙겨가면서 체육 거버넌스 전체가 이번 논의를 통해서 함께 발전되고 같은 꿈을 꾸고 있는 우리의 미래 세대들에게 저희가 할 수 있는 역할을 충분히 해야 된다"고 강조했다. "특히 대한체육회나 저의 참여가 대표팀 운영이나 인사나 크리티컬한 부분에 대해서 관여함이 아닙니다. 관여하고자 하는 것이 아니고 정말 외부의 시선으로 바라봤을 때 또 전체 체육의 관점에서 바라봤을 때 전체 체육이 함께 발전할 수 있는 방향을 함께 모색하고 설정하기 위해서 참여를 결정한 것이기 때문에 여기 계신 박지성 위원장님이나 축구인들의 의견을 적극적으로 경청하고 저희도 함께 도울 수 있는 방법 또 다시 한 번 국민들께서 우리 축구협회, 우리 선수단에게 많은 박수와 격려를 보내주실 수 있는 그런 분위기를 만들고자 저도 열심히 노력을 하겠다"고 말했다.

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 박지성 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔 베를린홀에서 'K-축구 혁신위원회' 출범식이 열렸다. 최휘영 공동위원장이 모두발언을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.6/

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이어 모두발언에 나선 박지성 위원장은 "먼저 이 자리를 만들어 주셔서 또 한국 축구가 나가감에 있어서 발전적인 방향으로 생각할 수 있는 자리를 만들어 주셔서 감사드립니다. 어떻게 보면 축구인의 헌사람으로서 제가 죄송스럽기도 하고 그러나 감사하게 생각한다. 하나의 그냥 모든 스포츠 중의 한 종목일 뿐이 축구에 대한 관심과 사랑의 느낌이 굉장히 크다는 걸 다시 한 번 느낀다. 분발해서 잘 해야 되는데 그렇지 못해 죄송하다. 축구는 우리나라의 가장 인기 있는 스포츠 중에 하나다. 그만큼 많은 분들의 관심, 많은 사랑을 받아와서 좋은 성적을 거둘 때도 있었지만 안 좋은 성적을 거둘 때도 있었다. 최선을 다했지만 이번 월드컵을 통해서 지금까지 해왔던 대로 하면 안 된다라는 그런 문제 그런 쪽에 인식이 커진 것 아닌가 정말 이것을 계기로 진정으로 앞으로 축구가 좀더 좋은 방향으로, 단순히 축구라는 종목뿐만이 아니라 선수들을 이끌어가면서 좋은 영향을 끼칠 수 있는 그런 종목이 될 수 있도록 조금이나마 힘을 보탤 수 있다는 것이 너무나 감사하게 생각하고 있습니다. 기자분들이 이렇게 많이 오신 것이 얼만큼 이 사안에 대해서 많은 분들이 관심을 가지고 또 응원을 보내주시는지 잘 알게 됐다. 이 자리에서 회의를 하는 것 자체가 책임감이 크고 좋은 방향으로 가야 될지를 정확하게 보여준 것 같다. 결국 가장 중요한 건 이런 중요한 그런 사안들이 회장님이 말씀하셨듯이 얼마큼 반영이 됐고 얼만큼 실익이 있을 것인가가 가장 중요한 문제가 될 것 같다. 저도 선수 출신이고 그렇기 때문에 축구인으로서 이 사안에 대해서 책임감을 갖고 이 자리에 어떤 방향으로 나아갈 것인지 단순히 축구선수의 눈으로만 볼 것이 아니라 행정적인 참여를 다 검토하고 이게 정말 실현 가능한 것인지에 대한 논의를 해나가겠다. 많은 국민들이 지켜보고 있으신 만큼 최선을 다해서 우리가 할 수 있는 역할을 하겠다"고 약속했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com