이천수♥심하은, '세계 상위10%' 영재 딸 또 대박..."美 AP 경제학·미적분 만점"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이천수가 첫째 딸 주은 양의 뛰어난 학업 성과를 자랑했다.

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이천수는 6일 자신의 사회관계망서비스에 "주은아 고맙고 사랑해. 그리고 축하해. 작년에는 AP(심리학) 5점 받아서 아빠가 너무 행복했는데 올해도 AP(미적분) 5점, AP(경제학) 5점 받아서 아빠가 너무 놀랍기도 하고 자랑스럽네"라는 글을 올렸다. 이와 함께 미적분, 거시경제학 AP 시험에서 모두 최고점인 5점을 받은 딸의 성적 화면을 공개했다.

그는 "어떨 때는 우리 주은이가 유행에도 민감하고 여러 가지에 관심이 많아서 '속고 있나' 생각한 날도 있었는데 오늘로써 우리 딸 주은이는 최고인 걸로 인정해!"라며 "아빠도 열심히 한국 축구와 유소년 축구를 위해 노력할게. 우리 딸도 항상 화이팅 해. 아빠가 응원할게"라며 애정을 드러냈다.

이어 "그리고 항상 우리 집에 4명의 애들을 잘 키워주는 하은아 고생했고 고마워"라며 아내 심하은에게도 감사의 마음을 전했다.

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심하은 역시 "축하해주세요. 열심히 매일을 그리고 꾸준히, 공부한 결과 2026 AP 미적분, AP 경제학 모두 5점 만점 마무리. 그리고 무엇보다 성심성의껏 지도해주신 선생님들 모두 감사드립니다"라며 "그 어떠한 환경 속에서도 흔들리지 않고 중심 잡고 담대히! 앞으로도 열심히, 꿈을 향해 달릴 주은이 내 딸 응원해"라며 딸을 응원했다.

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연간 학비가 약 4000만 원에 달하는 ICS 국제학교에 재학 중인 주은 양은 지난해에도 뛰어난 성적을 거둬 최우수 학생으로 선정된 바 있으며, 미국 존스홉킨스대학 영재 양성 프로그램 CTY(Center for Talented Youth)에도 합격했다. CTY는 미국의 대표적인 영재 교육 프로그램 가운데 하나로, 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려졌다.

또한 지난 5월에는 축구 경기 프리뷰 쇼에서 특별 영어 통역사로 나서 제주 SK FC 감독 세르지우 코스타와 영어로 인터뷰를 진행해 화제를 모으기도 했다.

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한편 이천수는 2012년 모델 심하은과 결혼해 2013년에 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 품에 안았다.

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최근에는 셋째 딸이 키즈모델에 도전해 대형 모델 에이전시 에스팀 스튜디오에서 촬영을 진행하는 모습이 공개되며 관심을 모았다.