'대통령 청탁 논란' 美 자존심 구겼다, 포체티노 '물병킥' 폭발…벨기에, 샤를 데 케텔라에르 멀티골 2-1 전반 리드

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[스포츠조선 김가을 기자]벨기에가 '발로건 논란' 미국을 상대로 리드를 잡고 있다.

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벨기에는 7일 오전 9시(이하 한국시각) 미국의 시애틀 스타디움에서 미국과 2026년 북중미월드컵 16강전을 치르고 있다. 전반을 2-1로 앞선 채 마감했다.

경기를 앞두고 논란이 발생했다. 발로건 때문이었다. 발로건은 지난 2일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 레드카드를 받았다. 이에 따라 그는 벨기에전에 출전할 수 없는 상황이었다. 그러나 국제축구연맹(FIFA)은 발로건의 출전정지 집행을 1년 유예하기로 했다. 징계위원회가 재량을 발휘해 제재를 검토, 조정할 수 있도록 한 규정 제27조를 적용한 것이다. 이 과정에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지아니 인판티노 FIFA 회장에게 발로건 판정에 대한 재검토를 요구한 것으로 알려졌다. 전 세계에서 논란이 벌어진 이유다.

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벨기에는 4-2-3-1 포메이션이었다. 샤를 데 케텔라에르가 최전방 공격수로 나섰다. 도디 루케바키오, 니콜라 라스킨, 레안드로 트로사르가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 유리 틸레만스, 아마두 오나나가 발을 맞췄다. 수비는 막심 더카위퍼르, 브란돈 메쉘레, 나탕 응고이, 티모시 카스타뉴가 담당했다. 골키퍼 장갑은 티보 쿠르투아가 착용했다.

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미국은 3-5-2 전술을 활용했다. 폴라린 발로건과 크리스천 풀리식이 공격을 이끌었다. 안토니 로빈슨, 말릭 틸만, 타일러 아담스, 웨스턴 맥케니, 세르지뇨 데스트가 중원을 형성했다. 스리백엔 팀 림, 크리스 리차즈, 알렉스 프리먼이 위치했다. 골문은 맷 프리즈가 지켰다.

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벨기에가 경기 시작과 동시에 거세게 상대를 몰아붙였다. 카스타뉴가 기습적으로 중거리슛을 시도했다. 하지만 프리즈의 선방에 막혔다. 벨기에는 공세를 이어갔다. 전반 9분 기어코 상대 골망을 뚫었다. 미국 진영에서 라스킨이 볼 경합을 이겨내고 공을 따냈다. 이를 이어 받은 데 케텔라에르가 가볍게 미국의 골문을 열었다. 벨기에가 1-0 리드를 잡았다. 그러나 벨기에는 전반 17분 부상 변수에 울었다. 오나나가 상대 볼을 빼앗는 과정에서 무릎을 다쳤다. 더는 뛸 수 없다는 판단이 나왔고, 한스 바나켄이 대신 그라운드를 밟았다.

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전반 수분 보충 시간 이후 미국이 반격에 나섰다. 미국은 전반 31분 프리킥 상황에서 틸먼의 직접 슈팅으로 득점을 완성했다. 상대 수비벽을 살짝 맞고 굴절된 공이 벨기에의 골망으로 빨려 들어갔다. 틸먼은 두 경기 연속 프리킥 득점을 기록했다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

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벨기에는 물러서지 않았다. 불과 2분 만에 역전골을 완성했다. 트로사르의 크로스를 데 케텔라에르가 헤더골로 완성해 2-1로 리드를 되찾았다. 마우리시오 포체티노 미국 월드컵대표팀 감독은 분노한 듯 물병을 걷어차는 모습이 포착됐다.

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미국은 마음이 다급해졌다. 맥케니가 거친 파울로 옐로카드를 받기도 했다. 논란을 야기한 발로건은 전반 막판 연달아 회심의 공격을 시도했지만 득점으로 연결하지 못했다. 전반은 벨기에가 2-1로 앞선 채 막을 내렸다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com