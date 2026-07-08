"웬만해서는 빠지는 선수 아닌데" 9연패 탈출 SSG, 왜 하필 이 때 이 선수가 아프냐 [잠실 현장]

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 1사 1,2루 에레디아가 선취 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "웬만해서는 빠지는 선수가 아닌데..."

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갈 길 바쁜 SSG 랜더스에 악재가 찾아왔다. 외국인 타자 에레디이가 어깨 부상으로 인해 전반기를 사실상 마감했다.

SSG는 8일 잠실구장에서 두산 베어스와 주중 3연전 2차전을 치른다. 전날 고졸 신인 김민준의 호투로 겨우 9연패 늪에서 탈출했고, 상승 분위기로 전반기를 마감해야 하는데 이날 에레디아 없이 싸워야 한다.

경기를 앞두고 만난 이숭용 감독은 "에레디아가 현재 병원에서 검진을 받고 있다. 아마 오늘, 내일은 쉽지 않을 것 같다"고 말했다.

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 1사 1,2루 에레디아가 선취 2타점 2루타를 치자 이숭용 감독이 박수를 보내고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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이 감독은 "어제 경기 도중에 왼 어깨에 통증을 느꼈다. 원래 좋지 않았던 곳이다. 웬만하면 시합에서 빠지는 선수가 아닌데, 본인이 많이 힘들다고 얘기하더라. 그래서 교체를 해줬다. 어제는 조금 심하게 통증이 온 모양"이라고 밝혔다.

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이 감독은 이어 "에레디아는 좌투우타다. 공을 던질 때 왼 어깨를 쓰고, 또 타격을 할 때도 한 손을 놓으면 왼쪽으로 부하가 간다. 왼 어깨 쪽으로 데미지가 쌓일 수밖에 없는 스타일"이라고 설명했다.

에레디아가 빠진 SSG는 이날 정준재-박성한-최정-김재환-전의산-최지훈-고명준-이지영-김성욱 순의 타순을 작성했다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com