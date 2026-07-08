황정음, 이혼 상황 떠올렸나..이별곡 부르다 돌연 눈물 '본인도 당황'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정음이 노래 연습 도중 감정에 북받쳐 눈물을 쏟으며 뜻밖의 모습을 보였다.

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8일 유튜브 채널 '황정음'에는 "노래 부르다 사연 있는 여자 된 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 황정음은 보컬 레슨을 받기 위해 연습실을 찾은 가운데 레슨 선생님은 황정음을 향해 "살이 많이 빠진것 같다. 마지막으로 뵀을 때하고 지금하고 컴해진 것 같다"라고 했다. 이에 황정음은 "요즘에 힘들었다. 지금은 정리가 잘 됐다"라며 "왜냐하면 힘든 일이 너무 많아서 그 힘든 일들을 해결하려고 살다 보니까 가득 찼던 에너지가 다 소진됐다"라고 밝혔다.

이후 황정음은 임현정의 '사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼'을 부르다 갑자기 눈물을 흘렸다. 갑작스럽게 눈물에 황정음은 자신도 당황한 듯 "나 왜 우는 거냐"라면서 "너무 슬퍼서 울었다. 이런 경우는 없지 않냐"라고 말했다. 예상치 못한 상황에 레슨 선생님 역시 놀란 표정을 감추지 못하고 "이런 경우는 없다"라고 하자, 황정음은 "정신과 상담을 가야 하나"라고 농담 섞인 자조를 던졌다.

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잠시 마음을 추스른 황정음은 "가사가 너무 이해됐다"라며 눈물을 흘린 이유를 털어놨다. 이에 레슨 선생님은 "몰입의 형태가 노래할 때 연기와 비슷하기 때문에 몰입도가 좋은 분은 보통 다 연기를 하시는 분"이라고 설명했다.

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황정음은 "생각해 보니까 옛날에도 선생님이랑 같이 노래하다가 슬펐던 적 있었던 것 같다"라고 떠올렸고, 선생님은 "두 번 우셨다"라고 말했다.

이후 본격적인 레슨이 이어졌다. 황정음은 먼저 가사를 독백하듯 천천히 읽으며 감정을 쌓았고, 반주 없이 한 소절씩 불러보며 섬세한 감정 표현을 연습했다.

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선생님은 "'사랑은 봄비처럼 내 마음 적시고'에서 소녀 때 비를 맞고 사랑하는 남자와 즐거웠던 추억을 생각하는 느낌이 든다"라며 "먼 추억을 바라보는 듯한 느낌이면 감정이 나오지 않을까"라고 조언했다. 그러자 황정음은 "예전 일이 생각이 안 나서 그런가"라며 "지금이 좋아서 그런가"라고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 두 사람은 2020년 한 차례 이혼 조정을 신청했지만 재결합했고, 이후 2024년 다시 이혼 소송을 진행해 지난해 5월 최종적으로 이혼 절차를 마무리하며 각자의 길을 걷게 됐다. 이후 황정음은 이혼 절차를 밟던 중 지난해 농구선수 출신 사업가 김종규와 공개 열애를 인정했지만, 약 2주 만에 결별 소식을 전하기도 했다.

또한 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

anjee85@sportschosun.com