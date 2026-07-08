'백투백 홈런' 나와도, KT '집요함' 야구에 무릎꿇었다…KT 3연승 질주·키움 4연패 '늪' [수원 리뷰]

배정대. 사진제공=KT 위즈

허경민. 사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 고재완 기자] 치열한 디테일의 차이가 결국 승패의 명암을 가랐다. KT 위즈가 짜임새 있는 '작전 야구'와 찬스마다 폭발한 집중력을 앞세워 키움 히어로즈를 제압하고 주중 3연전 위닝 시리즈를 조기에 확보했다. 반면 키움은 케스턴 히우라와 박찬혁의 호쾌한 백투백 홈런포로 반격을 노렸지만, 치명적인 연속 실책과 마운드의 붕괴로 고개를 숙였다.

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KT는 8일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과의 홈경기에서 타선의 완벽한 응집력을 앞세워 7대3으로 승리를 거뒀다. 이 승리로 KT는 기분 좋은 3연승 질주를 이어갔고, 키움은 4연패의 수렁에 빠졌다.

이날 양 팀 선발 투수들은 약속이나 한 듯 5이닝을 버티지 못하고 조기에 강판당했다. KT 선발 로건 앨런은 4이닝 7안타 2볼넷 2탈삼진 3실점으로 물러났고, 키움 선발 배동현 역시 KT의 집요한 타선을 견디지 못하고 4이닝 9안타 5탈삼진 4실점(2자책)을 기록하며 패전 투수가 됐다. 배동현은 이날 패배로 개인 7연패라는 지독한 잔혹사에 울었다.

선취점은 패배의 사슬을 끊으려는 키움의 몫이었다. 1회초부터 KT 선발 로건의 제구 난조를 집요하게 파고들었다. 1사 후 안치홍과 맷 데이비슨이 연속 안타를 때려내며 무사 1, 2루 기회를 잡았고, 후속 케스턴 히우라까지 볼넷을 골라 나가며 순식간에 1사 만루 황금 찬스를 맞이했다. 마운드 위의 로건이 흔들리는 상황에서 박찬혁이 끈질긴 9구 승부 끝에 다시 한번 밀어내기 볼넷을 얻어내며 키움이 1-0으로 먼저 앞서나갔다. 하지만 키움 입장에서는 계속된 만루 찬스에서 단 1점에 그친 것이 못내 아쉬운 서막이었다.

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키움의 아쉬운 잔루는 곧바로 2회말 수비에서 부메랑이 돼 돌아왔다. 화력을 극대화하기 위해 배치한 '외인 타자 2명' 카드가 수비에서 동시에 균열을 일으키며 자멸의 단초를 제공했다.

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KT는 선두타자 허경민과 김상수의 연속 안타로 무사 1, 2루 반격 기회를 잡았다. 배정대가 삼진으로 물러난 뒤 한승택이 좌익수 방면으로 높게 뜬공을 때려냈다. 평범한 타구였으나 키움 좌익수 히우라가 순간적으로 포구에 실패하며 볼을 떨어뜨렸고, 그사이 2루 주자 허경민이 홈을 밟아 1-1 동점이 됐다.

키움의 수비 악재는 여기서 끝이 아니었다. 이어진 2사 1, 2루 상황에서 KT 최원준이 1루 쪽으로 땅볼 타구를 보냈으나, 이번에는 1루수 데이비슨이 이를 제대로 포구하지 못하고 놓쳤다. 그 틈을 타 2루에 있던 김상수까지 홈으로 들어오며 KT가 2-1로 단숨에 경기를 뒤집었다. 안 줘도 될 점수를 실책 2개로 고스란히 헌납한 키움의 아픈 이닝이었다.

박찬혁. 사진 제공=키움 히어로즈

케스턴 히우라. 사진 제공=키움 히어로즈

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키움은 3회초 2사 주자 없는 상황에서 타석에 선 히우라가 로건의 5구째 134㎞짜리 슬라이더를 걷어 올려 좌중간 담장을 넘기는 솔로 아치(시즌 6호)를 그려냈다. 실책의 아쉬움을 날리는 동점포였다. 기세가 오른 키움은 후속 박찬혁까지 로건의 5구째 146㎞ 포심 패스트볼을 강하게 밀어 쳐 우측 담장을 넘기는 백투백 홈런을 완성하며 3-2로 재역전에 성공했다.

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하지만 KT는 키움이 달아나도록 내버려 두지 않았다. 곧바로 이어진 3회말 1사 후 힐리어드의 내야안타와 허경민의 우전 안타로 만든 찬스에서, 김상수가 좌전 적시 2루타를 터뜨리며 곧바로 3-3 승부의 균형을 맞췄다.

동점으로 숨고르기를 마친 KT는 4회부터 장기인 '디테일 야구'로 키움 마운드를 서서히 침몰시켰다. 1사 후 최원준과 김현수의 연속 안타로 기회를 잡은 KT는 안현민이 우익수 방면 깊숙한 희생플라이를 날려 4-3으로 다시 리드를 잡았다.

5회 선두타자 허경민이 좌전 안타로 출루하자 김상수가 칼 같은 희생번트로 주자를 2루에 배달했다. 이어 찬스를 잡은 배정대가 집중력 있는 적시타를 터뜨리며 5-3으로 격차를 벌렸다.

사진제공=KT 위즈

KT의 집요함은 7회에 정점을 찍었다. 김상수가 볼넷으로 출루하자 배정대가 좌측 담장을 직접 때리는 1타점 적시 2루타를 작렬시켰다. 이어진 무사 2루에서 한승택이 다시 한번 정밀한 희생번트로 배정대를 3루까지 보냈고, 대타 김민혁이 중견수 희생플라이를 가볍게 쏘아 올리며 스코어를 7-3까지 벌려 놓으며 사실상 키움의 추격 의지를 완벽하게 꺾어놓았다.

9회에는 KT 마무리 박영현이 마운드에 올라 키움 타자들에게 단 한 점도 허락하지 않으며 경기를 끝냈다.

사진제공=KT 위즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com