서인영, 금수저 집안이었다...父 공장 공개 "케밥 기계 국내 최초로 도입"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 부모님이 운영하는 공장을 공개했다.

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8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '서인영 친아빠 소시지 공장 최초공개(+가족 총출동, 유산 상속)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

부모님이 운영하는 소시지 공장에 간 서인영. 서인영은 효도 알바를 위해 손톱까지 떼고 왔다.

공장에는 아버지가 서인영을 위해 꾸며준 사무실도 마련되어 있었다. 아버지가 직접 꾸민 아지트에는 서인영의 앨범부터 책까지 전시되어 있었다. 서인영은 "이제 백수니까 여기 와서 놀라고 아빠가 핑크색으로 칠해줬다"고 자랑했다.

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서인영의 공장에는 소시지, 또띠아는 물론 케밥 그릴까지 판매하고 있었다. 어머니는 30년 전 공장을 운영하게 된 계기에 대해 "식품 사업을 전혀 몰랐다. 원래 김해에도 회사가 있었고 대구에서 또 다른 사업을 해서 부산을 이사를 갔는데 IMF가 터졌다"며 "연대보증으로 망해서 서울로 다시 올라왔다. 그때 지인이 식품 사업을 소개했다"고 밝혔다.

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어머니는 "유럽에서는 웰빙 푸드로 (케밥이) 떠오르는 사업이라더라. 케밥 그릴을 수입하려니까 한 대에 500만원이었다. 아빠가 삼촌이랑 '자체 제작을 해보자' 해서 생산을 하니까 200만원이면 되더라. 그렇게 특허를 냈다"고 밝혔다. 케밥 그릴은 서인영 가족이 한국에 처음으로 들여온 것이라고. 제작진은 "이태원에 있는 케밥이 인영 언니네서 만든 거라고는 몰랐다. 케밥의 딸이었다"고 놀랐다.

식사 후 아버지는 서인영에게 일당 10만원을 줬다. 제작진은 "여기 공장을 따님 두 분에게 물려줘야 한다면 누구한테 물려줄 거냐"고 물었지만 아버지는 "둘 다 안 물려준다. 왜냐면 이미 유산을 다 줬다"고 밝혔다.

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아버지는 두 자녀에게 물려준 유산에 대해 "신앙을 줬다. 그 이상 좋은 유산은 없다. 돈으로 유산을 주면 자녀들에게 해악이 된다"고 소신을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com