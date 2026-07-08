신지, '42kg' 뼈말라 되고 충격적 몸 상태 "인바디 측정 불가, 걸어 다니는 게 신기"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 신지가 자신의 몸 상태에 충격 받았다.

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8일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서는 '자기야….그동안 나한테 뭘 먹였던 거야….?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

신지 문원 부부는 8체질 검사를 위해 한의원을 찾았다. 근육량이 없다는 신지는 체성분 검사를 한 후 "되게 충격 받았다. 근육량이 이렇게 없다고?"라며 깜짝 놀랐다.

한의사는 "식사는 하루에 몇 번 드시냐"고 물었고 신지는 "한 번, 두 번 먹는다"고 밝혔다. 한의사는 "여름철에 많이 힘드실 것"이라 말했고 신지는 "요즘 여름에 너무 춥다. 수족냉증도 너무 심해서 아플 정도다. 그게 정말 너무 스트레스"라고 토로했다.

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검사 결과를 본 한의사는 "이 정도면 상당히 심각한 거다. 걸어 다니는 게 신기할 정도로 근육량이 아예 없다. 근육량은 12kg 정도 찌워야 하고 50kg 초반은 유지해야 한다"며 "지방은 충분하다. 저체중에 마른 비만으로 나오는 심한 불균형이다. 상체 근육이 너무 많이 부족해서 어깨가 아플 수밖에 없다"고 밝혔다.

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특히 한의사는 "인바디 점수가 아예 안 나온다. 있을 수 없는 일"이라 밝혔고 신지는 "이 정도일줄은 몰랐다. 충격적이다"라고 자신의 몸 상태에 놀랐다.

한의사는 "근육량이 적으면 신체 활성도가 낮을 수밖에 없다. 그래서 보면 나이는 40대인데 몸은 거의 50대 수준"이라 밝혀 신지를 또 한 번 충격받게 했다.

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wjlee@sportschosun.com