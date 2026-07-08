"욕심부렸지, 너무 멀었다" 1위 결정전 승패 가른 결정적 실책…염갈량의 냉정한 시선 "1점은 줘도 됐다" [대구포커스]

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 2,3루 삼성 류지혁 타구를 처리하지 못한 LG 2루수 신민재. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회말 2사 2,3루 삼성 류지혁 타구를 처리하지 못한 LG 2루수 신민재. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "중요한 첫 경기였는데…"

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1위팀과 2위팀이 맞붙은 전반기 1위 결정전. 중요한 경기의 실패는 큰거 한방, 아니면 실책에서 갈리는 경우가 많다.

8일 대구에서 만난 염경엽 LG 트윈스 감독은 전날 2-2 동점 상황에서 나온 신민재의 '2실점' 실책에 대해 "욕심이었다"라고 잘라 말했다.

전날 LG는 삼성 라이온즈에 2대9로 졌다. 이날 승리한 삼성은 5월 29일 이후 처음으로 1위를 탈환했고, LG는 2위로 내려앉았다.

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특히 승패가 갈린 건 5회말 나온 실책이었다. 2-2로 맞선 2사 2,3루, 삼성 류지혁의 타구는 마운드에서 살짝 1루쪽으로 치우친 땅볼이었다.

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타구가 대시한 톨허스트의 글러브 밑으로 빠져나갔고, 뒤늦게 공을 주워올리려던 신민재는 글러브 토스를 시도했다. 하지만 공은 1루수 오스틴 딘의 키를 훨씬 넘어 저 편에 떨어졌고, 그 사이 구자욱과 최형우가 홈을 밟으며 4-2 역전이 이뤄졌다. 사실상 이날의 승패가 갈린 순간이었다.

염경엽 감독은 "1점은 줘도 되는 상황이었는데, 욕심을 부리다가 2점을 줬다. 글러브 토스가 되는 거리가 아니었다. 너무 멀었다"고 평했다.

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물론 신민재에 앞서 톨허스트의 실수가 컸다. "톨허스트가 잡았으면 되는 상황"이라면서도 "운이 따르지 않았다. 톨허스트도 그 실책만 아니었다면 큰 문제없이 경기를 소화했을 것"이라고 덧붙였다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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이날 경기에 신민재는 라인업에서 빠졌다. 대신 구본혁이 2루로 들어갔다.

하지만 염경엽 감독은 "질책성 교체는 아니다"라고 선을 긋는 한편 "송찬의는 외야 한자리 주전 입지를 거의 굳힌 시즌이다. 구본혁은 주전을 하려면 일단 타율을 끌어올려야한다. 3할은 쳐야 가능하다"고 덧붙였다.

LG는 올해 전반기를 통해 문정빈 이영빈 천성호 등을 폭넓게 활용하며 뎁스를 강화했다. 이어 그래도 어떻게든 해보려고 한 건데, 그럴 때일수록 무리하면 안된다. 아마 (김일경)수비코치가 충분히 설명했을 거다. 같은 실수를 반복하지만 않으면 된다"고 강조했다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com